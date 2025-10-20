La volta buona, il terribile fuorionda di Mariotto contro Barbara d’Urso sta facendo il giro del web

Il giudice del programma lancia accuse velenose alla conduttrice, poi un fuori onda shock scatena la bufera sui social.

Lo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso

Polemica infuocata a Ballando con le Stelle, dove il giudice Guillermo Mariotto ha riservato parole durissime a Barbara D’Urso, scatenando un’ondata di reazioni in rete. Tutto è accaduto durante la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo su Rai Uno, nel corso dello spazio dedicato al dance show del sabato sera.

Alla domanda della conduttrice su cosa pensasse della vittoria di Barbara D’Urso nell’ultima puntata del programma, Mariotto ha risposto senza mezzi termini: “Aaaah, non ci siamo!”.

Colta di sorpresa, la Balivo ha chiesto chiarimenti: “Perché non ci siamo? Cosa volete?”. A quel punto, lo stilista ha rincarato la dose: “Perché è tutto recitato, ma và! È tutta una grande recita: una recita di santa Barbara. Infatti io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice!”.

Una stoccata velenosa che ha immediatamente sollevato mormorii in studio e commenti sui social, ma il peggio doveva ancora arrivare.

Il fuori onda che incendia i social

Durante la messa in onda di un servizio registrato dietro le quinte di Ballando con le Stelle, l’inviato Domenico Marocchi stava intervistando i concorrenti dopo la puntata. Nel video, si è vista una trafelata Barbara D’Urso, già in costume di scena, passare davanti alla telecamera esclamando: “Va tutto benissimo!”.

A quel punto, sullo split screen, le telecamere in studio hanno inquadrato Mariotto, che ha imitato la conduttrice con tono ironico ripetendo: “Tutto benissimo!”, per poi aggiungere con un’espressione tagliente: “Insopportabile!”.

Un commento fuori onda che non è passato inosservato e che in pochi minuti è diventato virale sui social, rimbalzando tra fan e pagine dedicate al programma. L’atteggiamento dello stilista è stato giudicato da molti come irrispettoso e fuori luogo, mentre altri hanno definito il suo sarcasmo “la solita ironia graffiante di Mariotto”.

Le reazioni del pubblico e l’attesa per la prossima puntata

La tensione tra Barbara D’Urso e la giuria di Ballando con le Stelle non è una novità, ma l’ultimo episodio segna un nuovo picco di attrito. Finora la conduttrice partenopea ha evitato scontri diretti, scegliendo un atteggiamento misurato e professionale. Tuttavia, le parole “insopportabile” e “grande recita” pronunciate da Mariotto rischiano di incrinare definitivamente i rapporti.

Sui social, il pubblico si è diviso: c’è chi difende Barbara D’Urso, lodandone la compostezza e la volontà di reinventarsi come ballerina, e chi invece appoggia il giudice, accusando la conduttrice di essere “troppo controllata e poco spontanea”.

Cresce ora la curiosità per la prossima puntata di Ballando con le Stelle, quando inevitabilmente il caso verrà ripreso. Resta da capire se Barbara D’Urso sceglierà di rispondere con ironia o di mantenere il silenzio, ma una cosa è certa: dopo quel “insopportabile!”, il clima nel programma si è fatto decisamente rovente.