Sondaggi 2025, FdI consolida il primato, Pd sale, profondo rosso M5s, stabili Lega e FI

La Supermedia YouTrend per Agi fotografa un’Italia sempre più polarizzata: Meloni in netto vantaggio, Schlein recupera terreno ma resta lontana.

Meloni consolida il primato, Pd in crescita ma distante

I nuovi sondaggi confermano il momento d’oro di Fratelli d’Italia, che si conferma saldamente al primo posto e continua a crescere nei consensi. Secondo la Supermedia YouTrend per Agi, il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna mezzo punto percentuale in due settimane e raggiunge il 30,5%, confermandosi la prima forza politica del Paese. Un risultato che risente positivamente anche del recente successo elettorale nelle Marche.

A inseguire c’è il Partito Democratico di Elly Schlein, che cresce dello 0,3% e sale al 22,3%. Tuttavia, la distanza tra i due principali partiti rimane ampia: oltre otto punti percentuali separano il partito di governo dalla principale forza d’opposizione.

La tendenza conferma un quadro politico sempre più polarizzato, con Fratelli d’Italia e Pd che distaccano nettamente tutte le altre forze, lasciando le formazioni minori in difficoltà o stagnazione.

Il Movimento 5 Stelle scende, centrodestra stabile

È invece in calo deciso il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,8% in due settimane e scivola al 12,4%, registrando la flessione più marcata tra tutti i partiti. Nonostante il calo, il M5s resta comunque la terza forza politica italiana, davanti a Forza Italia e Lega, che continuano a contendersi il quarto posto.

Nel dettaglio, Forza Italia mantiene l’8,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini arretra lievemente di uno 0,1% e si attesta all’8,5%. I rapporti di forza all’interno del centrodestra, dunque, restano pressoché invariati, con il partito di Antonio Tajani ancora leggermente avanti rispetto al Carroccio.

Opposizioni minori: Avs cresce, +Europa e Azione in calo

Tra i partiti minori, Alleanza Verdi e Sinistra conferma un buon momento e guadagna lo 0,3%, arrivando al 6,6%, probabilmente anche grazie al risultato delle regionali toscane. Piccolo passo indietro per Azione di Carlo Calenda, che perde lo 0,1% e si ferma al 3,1%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi cresce di due decimi e risale al 2,6%.

Male invece +Europa, che cala dello 0,3% scendendo all’1,6%, e Noi Moderati, in lieve flessione allo 0,9%.

Il quadro complessivo, dunque, evidenzia una crescente polarizzazione tra Fratelli d’Italia e Pd, con le altre forze politiche che faticano a ritagliarsi spazio. La distanza tra Meloni e Schlein rimane ampia, ma la sfida tra le due leader si fa sempre più diretta e serrata.