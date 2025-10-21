Stefano De Martino e Caroline Tronelli in crisi: “Colpiti duramente dallo scandalo dei video intimi hackerati”

Dopo la diffusione dei filmati privati, il conduttore e la modella 22enne starebbero attraversando un momento difficile. Nessuna smentita dai diretti interessati.

Una crisi che scuote la coppia

È un periodo turbolento per Stefano De Martino, 36 anni, volto amato della televisione italiana e conduttore di “Affari Tuoi”. La relazione con la giovane modella Caroline Tronelli, 22 anni, sembra attraversare una profonda crisi, alimentata da una serie di eventi che hanno messo alla prova la stabilità del loro legame.

Le indiscrezioni sono esplose dopo la pubblicazione, da parte del settimanale Oggi, di alcune foto che ritraggono la coppia in un ristorante di Roma durante una discussione animata. In uno degli scatti, Caroline appare visibilmente contrariata mentre lascia il tavolo, allontanandosi da De Martino. Da allora, i due non sono più stati avvistati insieme, e il silenzio sui social ha alimentato ulteriormente le voci di rottura.

A confermare la crisi è stato anche il sito Dagospia, secondo cui “la coppia è stata messa a dura prova dalla vicenda dei video intimi hackerati e pubblicati in rete”. Un episodio che avrebbe scosso profondamente entrambi, mettendo a dura prova il loro rapporto.

L’attacco hacker e le conseguenze dei video rubati

Il caso risale all’agosto 2025, quando alcuni video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli sarebbero stati trafugati a seguito di un attacco hacker e diffusi su varie piattaforme social. I filmati, di natura intima, sono stati rimossi solo dopo l’intervento della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per violazione della privacy e revenge porn.

“È stato un colpo durissimo, una vicenda che avrebbe messo in difficoltà chiunque”, riporta Dagospia, spiegando che la giovane modella avrebbe reagito chiudendo i suoi profili social e ritirandosi temporaneamente dalla vita pubblica. Da allora, la relazione con De Martino avrebbe perso equilibrio, con tensioni e incomprensioni amplificate dalla pressione mediatica e dal clamore della vicenda.

Fonti vicine alla coppia raccontano di un periodo di silenzio e distacco, durante il quale i due starebbero cercando di capire se sia possibile ricostruire la fiducia reciproca. Nessuno dei due, tuttavia, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, preferendo mantenere il riserbo.

Un anno difficile per Stefano De Martino

Oltre alla crisi sentimentale, per De Martino non è stato un anno semplice nemmeno sul piano professionale e personale. Il conduttore ha dovuto affrontare un calo negli ascolti del suo programma di punta, “Affari Tuoi”, e recentemente è rimasto vittima di un furto a Milano, dove gli è stato sottratto un orologio Rolex di grande valore.

Eventi che si sommano a un periodo di forte esposizione mediatica, in cui ogni gesto o parola dell’ex ballerino di Amici viene analizzato e amplificato. Per chi lo conosce, però, Stefano resta una persona riservata, poco incline a commentare la sua vita privata. Anche questa volta, nonostante l’attenzione crescente, ha scelto il silenzio.

Resta da capire se la crisi con Caroline Tronelli rappresenti una frattura definitiva o solo una pausa temporanea in una storia segnata da passione, ma anche da prove difficili da superare.