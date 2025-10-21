Giulia De Lellis si accorge di essere filmata: il gesto per proteggere la figlia fa il giro del web

Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati filmati mentre passeggiavano con la loro bambina Priscilla. Il gesto dell’influencer ha diviso il web.

Giulia De Lellis, 29 anni, e Tony Effe, 34 anni, sono diventati genitori da poche settimane e, come ogni coppia di neo-mamma e papà, cercano di proteggere la loro piccola Priscilla da occhi indiscreti. Nonostante abbiano condiviso sui social alcuni dolci momenti familiari, la privacy della figlia resta per loro una priorità assoluta. Lo dimostra un video diffuso su TikTok che li mostra in una passeggiata nel cuore di Roma, insieme alla mamma del trapper, Annarita.

Il video pubblicato su TikTok fa il giro del web

Il filmato, pubblicato dall’utente @michelledinepi il 20 ottobre, ha già superato le 716mila visualizzazioni in meno di ventiquattro ore. Nelle immagini si vede la coppia passeggiare serenamente tra le vie del Rione Monti, uno dei quartieri più amati della Capitale. Tony Effe spinge con naturalezza una carrozzina rosa, mentre accanto a lui camminano Giulia De Lellis e Annarita, la suocera dell’influencer. Tutto sembra tranquillo, finché Giulia non si accorge che una ragazza li sta riprendendo con il cellulare.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, visibilmente infastidita, si sposta con un gesto deciso verso la sinistra, cercando di frapporsi tra l’obiettivo e la carrozzina. Il video si interrompe bruscamente, senza mostrare cosa accade nei secondi successivi, ma il comportamento della De Lellis ha scatenato centinaia di commenti e interpretazioni contrastanti da parte degli utenti.

La reazione di Giulia divide i social

“Giulia stava solo cercando di proteggere la sua bambina”, scrive una ragazza su TikTok, difendendo l’influencer. Altri invece accusano la coppia di incoerenza: “Se mostri la piccola sui social, poi non puoi arrabbiarti se la gente la riprende”, si legge in un commento. La questione ha così acceso un dibattito che va oltre il semplice episodio: fino a che punto è giusto filmare personaggi pubblici nella loro vita privata?

Molti fan hanno espresso solidarietà verso la De Lellis, sottolineando che la notorietà non toglie il diritto alla privacy, soprattutto quando si tratta di un neonato. “Condividere qualche foto scelta non significa permettere a chiunque di riprendere una scena familiare senza consenso”, scrive un utente, mentre un altro aggiunge: “Ha fatto bene, la gente non rispetta più i limiti”.

La coppia tra amore e protezione

Da quando è nata Priscilla, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno mostrato un lato più intimo e affettuoso, lontano dal clamore delle loro carriere. Le immagini della loro passeggiata, però, confermano quanto sia difficile per due volti noti vivere momenti quotidiani senza essere osservati o giudicati. L’influencer, che da anni si muove tra social e televisione, sembra determinata a mantenere un equilibrio tra la propria visibilità e la protezione della figlia.

Il breve video, pur essendo decontestualizzato, racconta molto della loro nuova realtà familiare: la voglia di normalità, l’amore per la bambina e il desiderio di proteggere ciò che per loro conta davvero. E, come spesso accade nel mondo digitale, bastano pochi secondi per trasformare un gesto privato in un caso virale.