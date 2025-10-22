Sondaggi 2025, FdI si rafforza, Pd in crescita, M5S ancora in calo, sale FI, scende la Lega

Sondaggi, Il partito di Giorgia Meloni consolida la leadership al 31%, mentre il Pd riduce leggermente il divario. Movimento 5 Stelle e centro in difficoltà.

Nel consueto sondaggio SWG diffuso da Enrico Mentana durante il TgLa7 di lunedì 20 ottobre, si registrano piccoli ma significativi movimenti nelle intenzioni di voto. Il centrodestra si conferma saldamente in testa, con Fratelli d’Italia che consolida la propria leadership e cresce al 31,0%, in aumento di 0,2 punti rispetto alla settimana precedente.

La Lega di Matteo Salvini scende lievemente all’8,5% (-0,2), mentre Forza Italia di Antonio Tajani guadagna un decimale e si attesta al 7,9%. Anche Noi Moderati mostra un piccolo progresso, salendo all’1,0% (+0,1). Complessivamente, l’alleanza di governo si mantiene sopra il 47%, confermandosi il blocco politico più solido del Paese.

Pd cresce, M5S e sinistra in flessione

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico di Elly Schlein continua a guadagnare consensi, toccando il 22,1% (+0,3) e riducendo marginalmente la distanza da Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 Stelle, invece, prosegue nella sua fase di flessione, scendendo al 13,2% (-0,2).

Perde terreno anche Alleanza Verdi e Sinistra, che arretra di due decimali e si ferma al 6,6%.

Nel campo del centro riformista, si registra una sostanziale stagnazione: Azione di Carlo Calenda cala al 2,9% (-0,2), Italia Viva di Matteo Renzi scende al 2,3% (-0,1) e +Europa arretra all’1,8% (-0,1). In lieve crescita, invece, la categoria delle altre liste, che sale al 2,7% (+0,3).

Lieve calo dell’astensione: più italiani pronti a votare

Un segnale interessante arriva dal fronte della partecipazione: la quota di cittadini che non esprime un’intenzione di voto scende dal 33% al 31%, indicando un lieve aumento della disponibilità a recarsi alle urne.