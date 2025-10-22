A“L’Aria che Tira”: scintille tra Boccia e Sardone, “Anche la Lega mi voleva candidata”, “A me non risulta!”

Scontro in diretta a “L’Aria che Tira” tra la candidata campana di Dimensione Boccia e la leghista Silvia Sardone: “Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi”.

Boccia, la rivelazione in diretta su La7

Durante la puntata del 21 ottobre de “L’Aria che Tira” su La7, la candidata alla Regione Campania Maria Rosaria Boccia, in corsa con Dimensione Bandecchi, ha lanciato una dichiarazione destinata a far discutere. “Ho rifiutato l’offerta di candidarmi di quasi tutti i partiti, tutti meno uno… Fratelli d’Italia. Tutti me lo hanno chiesto, ho le prove alla mano. Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi”, ha affermato in diretta, sorprendendo lo studio.

Alla domanda del conduttore David Parenzo, che ha voluto chiarire se davvero la Lega le avesse fatto una proposta, la Boccia ha confermato senza esitazioni: “Sì, anche la Lega”.

La replica di Silvia Sardone: “A me non risulta”

Le parole della Boccia hanno subito scatenato la reazione di Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega ed europarlamentare dal 2019, collegata in diretta: “A me non risulta”, ha replicato con tono deciso.

La Boccia, però, ha insistito: “Poi alla fine ognuno può dire quello che vuole. Io ho sempre parlato con delle prove alla mano”. A quel punto Sardone l’ha incalzata più volte: “Chi? Chi della Lega?”. Ma la candidata ha preferito non rivelare nomi: “E glielo ho detto, ho avuto degli incontri privati, ma a prescindere…”.

La tensione è salita quando la Sardone ha ribattuto ancora: “Chi della Lega? Si può dire il nome?”. Boccia ha chiuso la questione con un secco “No”.

Ironia e frecciate finali in diretta

Il conduttore David Parenzo ha tentato di stemperare i toni: “Vabbè, dice che ha avuto contatti con tutti in Italia”, ha commentato ironico. Ma la Sardone, visibilmente irritata, ha rilanciato con sarcasmo: “Volevo il nome, perché sennò vi dico che anche a me hanno chiesto più volte di ricoprire grandissimi incarichi. Ero lì lì che me la giocavo con Donald Trump. Poi, però… all’ultimo hanno deciso…”.

La Boccia, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di essersi “sposata politicamente con Stefano Bandecchi”, ha così alimentato un nuovo fronte di polemiche tra la sua formazione e la Lega, già in fermento in vista delle elezioni regionali.