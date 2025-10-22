FdI in piazza per Ranucci con il M5s: “Siamo per la libertà di stampa, sempre”

In piazza Santi Apostoli, a Roma, la manifestazione organizzata dal M5s dopo l’attentato contro il giornalista Rai. Presente anche una delegazione di Fratelli d’Italia.

Giornalisti e politici uniti per la libertà di stampa

Una piazza gremita quella di Santi Apostoli, nel cuore di Roma, dove si è svolta la manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle in difesa della libertà di stampa, dopo l’attentato che ha distrutto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci, volto di Report su Rai 3.

Sul palco si sono alternati giornalisti, scrittori e rappresentanti del mondo politico. Tra gli interventi più attesi quelli di Milena Gabanelli, firma del Corriere della Sera, e Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. Con loro anche Rula Jebreal, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, Riccardo Iacona di Presa Diretta, Attilio Bolzoni, Lirio Abbate, Andrea Scanzi e molti altri.

Presente una delegazione di Fratelli d’Italia, con Lucio Malan, Galeazzo Bignami e Giovanni Donzelli, che hanno voluto ribadire il sostegno del partito di Giorgia Meloni alla libertà d’informazione: “Non c’era ragione perché non venissimo – ha dichiarato Lucio Malan –. Noi siamo sempre stati favorevoli in ogni modo alla libertà di stampa. Non troverete mai una nostra proposta per silenziare alcuno in Italia, a differenza di quanto accade in altri Paesi”.

L’intervento di Ranucci e la solidarietà bipartisan

A chiudere la manifestazione è stato proprio Sigfrido Ranucci, accolto da un lungo applauso del pubblico. Il giornalista, visibilmente emozionato, ha ringraziato per la vicinanza ricevuta dopo l’attacco subito e ha ribadito l’importanza del giornalismo d’inchiesta “come strumento di democrazia e verità”.

Dal palco, i rappresentanti del M5s e altri esponenti politici hanno sottolineato la necessità di difendere la libertà dei media da intimidazioni e minacce, ricordando come “colpire un giornalista significhi colpire il diritto dei cittadini a essere informati”.

Hanno preso la parola anche Federico Cafiero De Raho, deputato pentastellato ed ex Procuratore nazionale antimafia, e Roberto Scarpinato, senatore del Movimento ed ex Procuratore generale di Palermo.

Ranucci sarà ascoltato in commissione Antimafia

Intanto, il giornalista sarà convocato nei prossimi giorni dalla Commissione parlamentare Antimafia per riferire sull’attentato. La richiesta di audizione è stata presentata dal capogruppo Pd Walter Verini e accolta dalla presidente della Commissione, Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia.

“Ho accolto immediatamente la richiesta di ascoltare Ranucci – ha spiegato Colosimo –. Deciderà lui come e quando venire, sapendo che la Commissione lo aspetta”.

La presidente ha poi aggiunto: “È troppo presto per trarre conclusioni su quanto accaduto, ma un atto del genere non può essere tollerato né sottovalutato. A nome di tutti esprimo solidarietà a Ranucci”.

L’attentato è avvenuto a Pomezia, in una zona priva di telecamere, e gli investigatori stanno analizzando tutte le piste possibili.