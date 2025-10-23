Sondaggi 2025, sfida a due tra Meloni e Schlein: FdI vola, cresce Pd, M5S perde terreno

Fratelli d’Italia e Partito Democratico crescono nei consensi secondo l’ultimo sondaggio Swg per La7. Cala il Movimento 5 Stelle, centrodestra ancora avanti.

FdI e Pd in crescita, M5S e Lega arretrano

La politica italiana continua a vivere una stagione di scontri costanti, tra manovra, manifestazioni per Gaza ed elezioni regionali imminenti. Ma i sondaggi raccontano tutt’altra storia: il quadro politico resta sostanzialmente immutato rispetto a tre anni fa, con Fratelli d’Italia saldamente in testa e Giorgia Meloni che consolida la sua leadership.

Secondo l’ultima rilevazione Swg per il Tg La7, il partito della premier guadagna lo 0,2% in una settimana, toccando quota 31,0%. Una crescita costante, segno di una base elettorale ancora solida. Anche il Partito Democratico di Elly Schlein fa un passo avanti: dal 21,8% al 22,1%, rafforzando la sua posizione come seconda forza politica.

Il Movimento 5 Stelle, invece, continua a perdere consenso e scivola al 13,2% (-0,2), confermando un trend negativo che lo allontana sempre più dalla sfida diretta con il Pd.

Centrodestra avanti, ma equilibrio stabile tra le coalizioni

Nel centrodestra la situazione rimane sostanzialmente invariata. La Lega di Matteo Salvini registra un leggero calo e si ferma all’8,5% (-0,2), mentre Forza Italia di Antonio Tajani guadagna un piccolo +0,1%, raggiungendo il 7,9%. In lieve risalita anche Noi Moderati, ora all’1,0% (+0,1).

Il fronte progressista, invece, mostra segni di debolezza. Alleanza Verdi e Sinistra perde due decimi e si ferma al 6,6%, mentre Azione di Carlo Calenda scende al 2,9% e Italia Viva di Matteo Renzi cala al 2,3%. Anche +Europa è in lieve flessione all’1,8% (-0,1).

Complessivamente, il centrodestra mantiene un vantaggio strutturale sul campo largo, che non riesce a compattarsi. L’ipotesi di un’alleanza organica tra Schlein e Calenda appare ancora lontana, ma resta l’unico scenario in grado di avvicinare i due poli.

L’Italia politica immobile: confermata la fotografia del 2022

Le variazioni settimanali sono minime e non modificano gli equilibri generali. Fratelli d’Italia domina con oltre 9 punti di vantaggio sul Pd, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terzo incomodo ma con un ruolo ormai marginale.

Nel complesso, la coalizione di centrodestra resta sopra il 48%, mentre il centrosinistra unito (compreso il M5S) si ferma attorno al 44%. Un divario non incolmabile, ma che dimostra come, nonostante le tensioni politiche e le polemiche quotidiane, l’orientamento degli italiani resti stabile.

In attesa delle regionali di novembre, che rappresenteranno un nuovo test elettorale per la maggioranza, l’impressione è che la sfida politica si concentri sempre più sulla leadership personale tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, mentre il resto dello scenario sembra cristallizzato.