Massimo Lovati, Alfonso Signorini lo ha per la prossima edizione del Grande Fratello Vip?

Massimo Lovati nel mirino del Grande Fratello Vip? Il nome che fa discutereIndiscrezioni sempre più insistenti indicano Massimo Lovati come possibile concorrente della nuova edizione Super Vip del Grande Fratello, in onda da gennaio con Alfonso Signorini.

Il rumor lanciato da Davide Maggio e rilanciato da Selvaggia Lucarelli

Da giorni il nome di Massimo Lovati circola con insistenza tra le ipotesi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà a gennaio sotto la guida di Alfonso Signorini in versione “Super Vip”. Secondo quanto riportato da alcune testate di spettacolo, l’ex avvocato di Andrea Sempio sarebbe stato contattato dalla produzione per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

A far trapelare per primo l’indiscrezione è stato Davide Maggio, che durante una puntata di TvTalk ha parlato di un nome “legato alla cronaca nera” che lo avrebbe lasciato senza parole. Senza svelarne l’identità, il giornalista ha alimentato la curiosità dei telespettatori. Poco dopo, è stata Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano a collegare quel riferimento proprio a Lovati, facendo emergere l’ipotesi che il legale potrebbe presto vestire i panni di concorrente in un reality show.

A confermare indirettamente il rumor è arrivato anche Pino Rinaldi, conduttore di Ignoto X su La7, che ha raccontato di aver provato a contattare Lovati senza ricevere risposta, pur aggiungendo che l’uomo avrebbe recentemente assunto un agente per la gestione di eventuali proposte televisive.

Un nuovo look e un possibile debutto televisivo

Negli ultimi tempi, Massimo Lovati ha attirato l’attenzione anche per un evidente cambio d’immagine. È stato infatti visto in Albania, dove avrebbe effettuato alcuni ritocchi estetici ai denti, un gesto che molti hanno interpretato come un segnale di un imminente debutto televisivo. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, la notizia ha subito fatto discutere, alimentando la curiosità sul possibile ingresso del legale nel reality più famoso d’Italia.

Interpellato dai giornalisti, Lovati non ha rilasciato dichiarazioni né smentite, preferendo mantenere il silenzio. Tuttavia, l’attenzione mediatica intorno al suo nome non accenna a diminuire, anche a causa delle vicende professionali che lo hanno recentemente coinvolto, in particolare la fine del rapporto con il suo assistito Andrea Sempio.

I nomi in lizza per il GF Vip Gold di Alfonso Signorini

Il nome di Massimo Lovati si aggiunge a una lista di possibili concorrenti di alto profilo che Alfonso Signorini avrebbe contattato personalmente per il cosiddetto GF Vip Gold, come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip. Tra i volti noti in trattativa ci sarebbero Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi, ma al momento le trattative restano informali.

Secondo Parpiglia, la produzione avrebbe avviato i contatti senza passare da provini ufficiali, puntando su un cast di forte richiamo mediatico in vista di una nuova stagione all’insegna di sorprese e colpi di scena.

Resta ora da capire se Massimo Lovati accetterà davvero l’invito a entrare nella Casa, trasformandosi da personaggio della cronaca a protagonista del piccolo schermo.