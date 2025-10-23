Porto San Giorgio, donna precipita dal secondo piano: passante scopre il corpo all’alba

Il corpo è stato scoperto da un passante intorno alle 7 del mattino. Ancora ignote le cause della caduta: indagano le forze dell’ordine.

Il ritrovamento in viale della Repubblica

Una donna di 60 anni è stata trovata senza vita in strada a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle prime ore del mattino. Il corpo è stato scoperto da un passante intorno alle 7, riverso a terra in viale della Repubblica, sotto il palazzo da cui sarebbe precipitata. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dal secondo piano del condominio dove viveva, ma le circostanze della caduta restano ancora da chiarire.

L’uomo che ha fatto la tragica scoperta, un residente della zona diretto al lavoro, ha immediatamente lanciato l’allarme, contattando il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Azzurra, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: la donna sarebbe morta sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto con l’asfalto.

Indagini in corso sulla dinamica dell’accaduto

Gli agenti intervenuti hanno delimitato l’area per consentire i rilievi e raccogliere ogni elemento utile a ricostruire la dinamica. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: gli inquirenti stanno valutando se la caduta possa essere stata accidentale, volontaria o se dietro la morte della donna possano esserci responsabilità di terzi.

Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i residenti del palazzo, nel tentativo di ricostruire con precisione gli ultimi movimenti della sessantenne. Non sono ancora stati diffusi dettagli sull’identità della vittima, in attesa della comunicazione ai familiari e delle verifiche medico-legali disposte dalla Procura di Fermo.

Una morte avvolta nel mistero

Dalle prime informazioni raccolte, la donna viveva da sola e non risultano testimoni diretti della caduta. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio, compreso lo stato dell’abitazione da cui sarebbe precipitata, per verificare eventuali segni di colluttazione o anomalie che possano far sospettare l’intervento di altre persone.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni per chiarire le cause del decesso e l’esatta dinamica dei fatti. Nel frattempo, la notizia ha destato forte sconcerto tra i residenti di Porto San Giorgio, ancora increduli per quanto accaduto in una tranquilla zona residenziale.