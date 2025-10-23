Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera amore ritrovato, lui le fa un regalo da 14 milioni di euro

Smentite le voci di crisi tra la conduttrice e l’imprenditore: secondo il settimanale Oggi, lui le avrebbe donato una lussuosa casa nel cuore di Milano.

Una storia che smentisce ogni rumor di rottura

Dopo settimane di indiscrezioni su una possibile separazione, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembrano più uniti che mai. A confermare la solidità del loro legame sarebbe un gesto dal valore simbolico — e non solo sentimentale — che ha fatto rapidamente il giro delle riviste di gossip: l’imprenditore avrebbe regalato alla conduttrice una residenza di lusso del valore di circa 14 milioni di euro.

A riportare il retroscena è il settimanale Oggi, che nel suo ultimo numero smentisce le voci di crisi diffuse da altre testate, tra cui Dagospia, che aveva parlato di un rapporto ormai al capolinea. Secondo il magazine, la coppia non solo continua a frequentarsi, ma starebbe anche progettando una nuova fase della relazione, consolidata proprio dall’acquisto della prestigiosa abitazione.

Il primo incontro e il gesto che suggella la relazione

Il settimanale ha ricostruito anche la nascita del legame tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, avvenuta in modo del tutto casuale. I due si sarebbero incontrati in un’agenzia immobiliare di Milano, entrambi alla ricerca di un nuovo appartamento. Il destino, o forse il caso, li avrebbe portati a interessarsi dello stesso immobile, un’elegante palazzina situata a due passi da piazza San Babila.

Da quel momento sarebbe scattata la scintilla. L’incontro fortuito si è trasformato in un colpo di fulmine e, nel tempo, in una relazione stabile, vissuta con discrezione ma intensa. Sempre secondo Oggi, Tronchetti Provera avrebbe poi acquistato l’intera proprietà, con giardino privato e finiture di pregio, come gesto d’amore nei confronti della conduttrice. Un investimento dal valore stimato di 14 milioni di euro, destinato a diventare il loro nuovo “nido” nel capoluogo lombardo.

Una leggenda e un amore che sfida la scaramanzia

Attorno alla casa, però, circola una curiosa leggenda urbana: secondo i milanesi, le coppie che acquistano quell’immobile finiscono per lasciarsi. Un dettaglio scaramantico che non sembra preoccupare i due protagonisti, decisi a vivere il loro amore senza superstizioni. Negli ultimi mesi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera avevano scelto di mantenere un basso profilo, limitando le apparizioni pubbliche. Le immagini che li ritraggono insieme e le notizie sul lussuoso regalo, però, sembrano confermare che la relazione procede a gonfie vele, smentendo qualsiasi voce di crisi.

Un gesto importante, quello dell’imprenditore, che non solo mette a tacere i pettegolezzi, ma rappresenta anche la volontà di costruire un futuro insieme, lontano dalle indiscrezioni e dalle malelingue.