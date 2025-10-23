Rita De Crescenzo ospite a Belve divide l’Italia: bufera sulla scelta di Francesca Fagnani

L’annuncio della partecipazione della tiktoker napoletana alla nuova stagione di Belve accende il dibattito. Tra entusiasmo e indignazione, esplode la polemica anche in politica.

Rita De Crescenzo e la scelta che accende il dibattito

La presenza di Rita De Crescenzo nella nuova stagione di Belve, condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, sta spaccando l’opinione pubblica. L’indiscrezione, anticipata da Fanpage.it, ha scatenato un’ondata di reazioni contrastanti tra i fan del programma e il mondo politico. Da un lato, c’è chi applaude la decisione della conduttrice di ospitare un personaggio divisivo e popolare, perfettamente in linea con lo spirito originario del format. Dall’altro, chi critica duramente la Rai per aver dato spazio televisivo a una figura spesso al centro di polemiche sui social.

L’influencer napoletana, seguita da milioni di utenti su TikTok, è diventata negli anni un fenomeno mediatico difficile da ignorare. La sua partecipazione al programma rappresenta per molti un ritorno alle origini del format: Belve, infatti, nasce come spazio di confronto con personalità forti, scomode o controverse. La scelta, però, ha inevitabilmente riacceso il dibattito su quale debba essere il limite tra rappresentazione della realtà e spettacolarizzazione del personaggio.

L’attacco politico di Marco Rizzo alla Rai

Tra le voci più critiche si è distinta quella di Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, che ha definito “una vergogna” l’invito rivolto alla tiktoker. In un duro commento, Rizzo ha accusato la Rai di usare “il canone pagato da tutti” per dare visibilità a una figura che, a suo dire, non rappresenterebbe la parte più sana di Napoli. “Pure un gettone di presenza, frutto di un illegittimo canone che tutti paghiamo? Esiste una Napoli per bene che è stanca, noi siamo con loro”, ha dichiarato.

Parole che hanno infiammato ulteriormente la discussione, spostandola dal piano televisivo a quello politico e sociale. Sui social, gli utenti si sono divisi tra chi considera la partecipazione di Rita De Crescenzo una legittima scelta editoriale e chi la vede come un segnale di decadenza del servizio pubblico.

La “belva perfetta” secondo Francesca Fagnani

Al di là delle polemiche, l’ospitata di Rita De Crescenzo sembra incarnare perfettamente la filosofia di Belve: raccontare personaggi che dividono, provocano e rappresentano pezzi autentici dell’Italia di oggi. La stessa Francesca Fagnani ha più volte ricordato che il suo programma non è “un salotto rassicurante”, ma un luogo dove le domande devono mettere alla prova gli ospiti, anche i più controversi.

Per questo motivo, la presenza della tiktoker napoletana appare una scelta coerente con l’identità dello show, che negli anni ha ospitato figure capaci di suscitare curiosità e discussione. L’intervista, secondo indiscrezioni, dovrebbe andare in onda il 28 ottobre, data della prima puntata della nuova stagione.

Nel frattempo, i social restano spaccati: tra chi attende con curiosità lo scontro dialettico tra Fagnani e De Crescenzo e chi annuncia boicottaggi, la puntata si preannuncia già come una delle più discusse dell’anno televisivo.