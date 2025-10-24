Gerry Scotti nonno per la terza volta: “È nata Olivia, ma non l’ho ancora vista”

Il conduttore ha annunciato l’arrivo della nipotina durante il Festival dello Spettacolo, dove ha ricevuto il suo dodicesimo Telegatto. “La incontrerò appena finisco qui”.

L’annuncio durante il Festival dello Spettacolo

Fiocco rosa in casa Scotti: Gerry Scotti è diventato nonno per la terza volta. Durante la sua partecipazione al Festival dello Spettacolo, dove è stato premiato con il Telegatto, il popolare conduttore ha rivelato con emozione la nascita di Olivia, la terza figlia del figlio Edoardo Scotti e di Ginevra Piola. Con la sua consueta ironia, Gerry ha scherzato sul fatto di non essere ancora riuscito a conoscere la nipotina a causa degli impegni lavorativi: “Stamattina dovevo andare in ospedale a vedere la bambina, ma mentre stavo per farlo ho detto: ‘Oddio no, devo vedere prima Aldo Vitali!’”. Ha poi aggiunto che avrebbe rimediato subito dopo la cerimonia.

L’annuncio ha subito fatto il giro dei social, scatenando un’ondata di affetto da parte del pubblico e dei colleghi.

La famiglia Scotti accoglie la piccola Olivia

Edoardo Scotti, unico figlio del presentatore e dell’ex moglie Patrizia Grosso, è sposato dal 2019 con la giornalista Ginevra Piola. La coppia è già genitore di Virginia, nata nel 2020, e di Pietro, arrivato a gennaio 2023. Ora, con l’arrivo di Olivia, la famiglia si allarga ulteriormente, regalando al conduttore un nuovo ruolo da nonno affettuoso, che lui stesso ha più volte dichiarato di amare profondamente.

Negli ultimi anni, Scotti ha condiviso spesso sui social immagini e aneddoti che lo ritraggono accanto ai nipotini, mostrandosi come un nonno dolce e premuroso, capace di coniugare la sua intensa carriera con i momenti dedicati alla famiglia.

Un nuovo Telegatto e la promessa di non fermarsi

Durante il Festival, Gerry Scotti ha anche ricevuto il dodicesimo Telegatto della sua carriera, un riconoscimento per il successo del programma “La Ruota della Fortuna”, che ha riportato in auge con risultati eccellenti, superando la concorrenza di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

Nel suo discorso, Scotti ha voluto rendere omaggio al suo grande mentore, Mike Bongiorno, ricordando come sia stato lui a rendere celebre il format del quiz. “Questo premio è anche suo. Io sono solo il custode di una tradizione che continua a far sognare gli italiani”, ha dichiarato.

Il conduttore ha inoltre assicurato di non avere alcuna intenzione di rallentare: “Mi sento fortunato. Amo il mio lavoro e voglio continuare a farlo finché ci sarà qualcuno dall’altra parte pronto a sorridere con me”.