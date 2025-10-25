Shiloh dice addio al padre Brad Pitt: ora si chiama ufficialmente Shi Joli

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha scelto di abbandonare il cognome paterno e di rendere ufficiale il suo nuovo nome d’arte e di vita: Shi Joli.

Addio al cognome Pitt: Shiloh cambia identità

A 19 anni, Shiloh Jolie-Pitt, primogenita biologica di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha deciso di compiere un passo definitivo per separare la propria identità da quella del padre. La giovane, ormai conosciuta nel mondo della danza modern e hip hop, ha infatti scelto di abbandonare il cognome Pitt, diventando ufficialmente Shi Joli.

La decisione arriva diversi anni dopo la turbolenta separazione tra i due attori di Hollywood, e segna simbolicamente il legame esclusivo con la madre, con la quale Shiloh e i suoi cinque fratelli vivono da tempo. Il cambiamento, dunque, non è solo anagrafico ma rappresenta anche una chiara presa di posizione affettiva e personale.

La presentazione ufficiale come “Shi Joli”

La prima apparizione pubblica con il nuovo nome è avvenuta il 29 maggio scorso a Los Angeles, durante un evento organizzato per la presentazione della capsule collection di Isabel Marant in collaborazione con Net-A-Porter.

Durante la serata, la 19enne – oggi coreografa e ballerina professionista – è stata presentata come “Shi Joli”, accanto a nomi noti della danza come Keoni Rose e Tako Suzuki. Un debutto elegante e deciso, con un nome che suona come un omaggio diretto alla madre Angelina Jolie, da sempre punto di riferimento della giovane artista.

Il cognome Pitt, ormai, è stato completamente eliminato: un gesto che simboleggia la chiusura definitiva di un capitolo familiare complesso e spesso al centro del gossip internazionale.

Una scelta autonoma e consapevole

Secondo quanto riportato da Entertainment Tonight, la decisione sarebbe stata presa in totale autonomia da Shiloh, senza alcuna influenza da parte della madre. «Shiloh ha assunto un suo avvocato e ha pagato lei stessa – quindi Angie non lo sa e non può parlare a suo favore», ha spiegato una fonte vicina alla famiglia.

L’avvocato della ragazza, interpellato da Page Six, ha confermato che «la decisione è stata indipendente e significativa, maturata dopo eventi dolorosi». Un riferimento, seppur implicito, al difficile rapporto tra Brad Pitt e i figli, conseguenza delle tensioni familiari e legali esplose dopo il divorzio.

In una recente intervista con Jimmy Fallon, Angelina Jolie aveva definito Shiloh «la più riservata dei miei figli, quella che preferisce restare lontana dai riflettori», descrivendola come un’anima sensibile e indipendente.

Con il nome Shi Joli, la giovane ha trovato il modo di definire la propria identità fuori dall’ombra dei genitori più famosi del mondo, scegliendo finalmente di essere solo se stessa.