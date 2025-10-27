A57 a Mestre, auto si schianta contro le barriere del casello: muore sul colpo una donna

Impatto devastante all’alba alla barriera autostradale di Mestre: un’auto finisce contro le strutture del Telepass, inutili i soccorsi per la conducente.

L’impatto all’alba alla barriera autostradale

Un terribile incidente si è verificato all’alba di lunedì 27 ottobre lungo l’autostrada A57, alla barriera di Mestre, in provincia di Venezia. Una donna, alla guida della propria auto, si è schiantata con violenza contro le barriere e le strutture di una delle piste Telepass in uscita. L’urto è stato così violento che il veicolo è rimasto completamente distrutto, rendendo immediatamente evidente la gravità dell’impatto.

L’allarme è scattato poco prima delle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare la conducente dalle lamiere. Tuttavia, nonostante la rapidità dei soccorsi, il personale sanitario del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La morte è sopraggiunta sul colpo, a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dello schianto

Le pattuglie della Polizia Stradale di Mestre hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione le cause dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: dalle distrazioni alla guida a un possibile malore improvviso. Saranno le verifiche tecniche e le analisi sulle condizioni del veicolo a fornire elementi più chiari su quanto accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i tecnici della concessionaria autostradale Cav, incaricati di valutare i danni subiti dalle strutture del casello. L’impatto, infatti, ha danneggiato gravemente non solo la pista Telepass coinvolta, ma anche quella adiacente, costringendo gli operatori a chiuderle temporaneamente al traffico.

Traffico in tilt e lunghe code all’uscita di Mestre

La chiusura delle due corsie danneggiate ha provocato rallentamenti e lunghe code in uscita dalla barriera autostradale di Mestre. Per gestire la viabilità, diverse auto sono state deviate verso il casello di Mira-Oriago, dove si è concentrato gran parte del traffico in uscita.

Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo sono proseguite per ore, mentre la carreggiata è rimasta parzialmente chiusa per consentire le indagini e il ripristino della struttura. La notizia della tragedia ha scosso profondamente gli automobilisti che, a quell’ora, transitavano lungo l’autostrada, testimoniando l’estrema violenza dello schianto e l’impossibilità di qualsiasi intervento salvavita.