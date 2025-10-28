“Due uomini mi hanno assalito in strada”: il racconto choc di Vittorio Feltri a Fuori dal Coro

Il giornalista, Vittorio Feltri, 82enne racconta in diretta su Rete 4 l’aggressione subita da due uomini armati di spray al peperoncino. “Gli ho tirato un cazzotto mostruoso”.

Vittorio Feltri, l’aggressione in pieno centro a Milano

Momenti di paura per Vittorio Feltri, 82 anni, aggredito in pieno giorno da due uomini armati di spray al peperoncino. L’episodio, avvenuto alcune settimane fa a Milano, è stato raccontato dallo stesso giornalista durante l’ultima puntata di “Fuori dal Coro”, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4.

Il fondatore di Libero ed editorialista de Il Giornale ha descritto con il suo consueto tono diretto e senza filtri quanto accaduto: “Mi è capitato 20 o 30 giorni fa al massimo. Sono uscito di casa, avevo la scorta per fortuna, e mi sono trovato di fronte due individui che avevano già la faccia da delinquenti. Uno dei due ha cercato di spruzzarmi in faccia un liquido.”

“Gli ho tirato un cazzotto mostruoso”

Feltri ha raccontato di aver reagito d’istinto, come sempre, senza farsi intimidire. “Siccome non ho un bel carattere, ho reagito e gli ho sferrato un cazzotto mostruoso. Col sinistro, perché nel destro avevo il bastone. L’ho preso in pieno e l’ho fatto barcollare,” ha dichiarato in diretta televisiva, lasciando sorpreso anche il conduttore.

Mentre i due aggressori tentavano di fuggire, il giornalista è riuscito a mettersi in salvo grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, che lo hanno accompagnato fino alla macchina. “Mi hanno portato via. Ma vi sembra una cosa normale che succedano certe cose in pieno giorno?” ha domandato con amarezza al pubblico in studio e a casa.

Sconcerto e rabbia per un’aggressione assurda

L’episodio si sarebbe verificato attorno alle 10:30 del mattino, in una zona centrale del capoluogo lombardo. Fortunatamente, grazie al sangue freddo del giornalista e all’arrivo dei militari, il tentativo di aggressione non ha avuto conseguenze gravi.

Il racconto di Feltri ha destato scalpore e indignazione, anche per la facilità con cui due delinquenti hanno potuto agire in pieno giorno e in una grande città come Milano.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sull’escalation di violenza nelle strade, anche contro personaggi pubblici noti.

Con la lucidità e il coraggio che lo hanno sempre contraddistinto, Vittorio Feltri ha chiuso il racconto con una riflessione amara ma decisa: “Non dovrebbe mai accadere. Ma se qualcuno ti aggredisce, non puoi sempre abbassare la testa.”