Studente al prof: “Ti vengo a trovare”, la Cassazione lo assolve: “Non era minaccia, era solo una protesta”

La Corte di Cassazione ha assolto uno studente di Milano che aveva detto al professore “Ti vengo a trovare”, ritenendo la frase una forma di protesta, non una minaccia.

Una frase contestata e due condanne ribaltate

La vicenda riguarda un giovane studente di Milano, protagonista di un acceso confronto con il suo professore di educazione fisica. Dopo una sospensione disciplinare di 25 giorni, il ragazzo aveva detto al docente: «Appena finisce la scuola vengo a trovarti. Non è una minaccia ma un avvertimento. Per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni». Parole che il Tribunale per i minorenni e la Corte d’Appello di Milano avevano considerato minacciose, condannando il giovane.

La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito. Secondo gli ermellini, la frase non rappresentava una minaccia finalizzata a impedire l’esecuzione di un atto d’ufficio, ma un’espressione di disappunto verso una sanzione già applicata. Dunque, non si può parlare di “resistenza a pubblico ufficiale”.

La tesi della difesa e la posizione dei giudici

L’avvocato dello studente aveva sostenuto che «la frase rivolta all’insegnante non era diretta a ostacolare un atto d’ufficio». Al momento dell’episodio, infatti, la sospensione era già stata eseguita, e non esisteva alcun atto in corso da impedire. I giudici del Palazzaccio hanno accolto questa tesi, riconoscendo che «la frase si poneva chiaramente quale forma di indebita rimostranza avverso un provvedimento già adottato».

La Cassazione ha aggiunto che la condotta del ragazzo «non era volta a opporsi al compimento di un atto d’ufficio, ma costituiva la manifestazione di un’avversione personale derivante da fatti precedenti». Per i giudici, quindi, non si trattava di resistenza, poiché il reato in questione «presuppone che la condotta illecita sia finalisticamente diretta a impedire un atto d’ufficio». Il dolo specifico, richiesto per configurare il reato, in questo caso mancava del tutto.

Le motivazioni della Cassazione e le possibili implicazioni

Secondo la sentenza, le parole rivolte al professore rappresentavano «una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale» e non un tentativo di ostacolare il suo operato. In altre parole, si trattava di una protesta — espressa con toni inappropriati — contro una punizione ormai definitiva.

La Cassazione ha precisato che «la minaccia era direttamente collegata a un atto d’ufficio già integralmente esauritosi, individuabile nella sospensione disciplinare». Pertanto, non si configura la resistenza a pubblico ufficiale. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato che la condotta potrebbe eventualmente rientrare in altre fattispecie, come l’oltraggio o la minaccia semplice, da valutare in altra sede.

Con questa decisione, la Suprema Corte ha riaffermato un principio fondamentale: le espressioni di dissenso, anche se inappropriate, non possono essere equiparate a un atto di resistenza se non vi è l’intenzione di ostacolare l’azione del pubblico ufficiale.