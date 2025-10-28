Grande Fratello, Domenico tenta di baciare Valentina contro la sua volontà, Simona Ventura perde la pazienza

Durante la puntata del 27 ottobre, Domenico D’Alterio ha provato a baciare la compagna Valentina Piscopo contro la sua volontà. Simona Ventura in studio: “Così non va bene”.

Il confronto tra Domenico e Valentina nella Casa

Una puntata intensa quella del Grande Fratello andata in onda il 27 ottobre, durante la quale Domenico D’Alterio ha avuto un acceso confronto con la compagna Valentina Piscopo. La donna è entrata nella Casa per chiarire la situazione sentimentale tra loro, dopo le voci su un presunto avvicinamento tra Domenico e la coinquilina Benedetta Stocchi.

Il concorrente ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale, ribadendo che con Benedetta “c’è solo amicizia”, e ha tentato di riconquistare la fiducia della compagna. “Per te sarei disposto anche a lasciare la Casa”, ha detto D’Alterio, cercando di dimostrare la sincerità dei propri sentimenti. Tuttavia, il confronto si è concluso con un gesto che ha fatto discutere: un bacio forzato.

Il bacio non voluto e la reazione in studio

Poco prima che Valentina Piscopo uscisse dalla Casa, Domenico D’Alterio ha tentato di trattenerla per darle un bacio. Le ha afferrato il viso con entrambe le mani e l’ha tirata verso di sé, riuscendo solo a “rubarle” un gesto che lei non aveva intenzione di concedere. La scena, avvenuta davanti alla porta rossa del reality, ha suscitato immediata indignazione sui social e nello studio del programma.

“Non hai capito niente di me in nove anni”, ha detto Domenico prima di lasciarla andare. “Ma cosa devo capire? Vedo che ti stai innamorando di Benedetta”, ha replicato Valentina, chiudendo così il confronto. Il pubblico, così come gli opinionisti in studio, ha reagito con evidente disagio di fronte all’episodio.

Le parole di Simona Ventura

La conduttrice Simona Ventura, che ha assistito alla scena, ha espresso subito il proprio disappunto per l’accaduto. “Non mi è piaciuto fino in fondo, così non va bene”, ha commentato in diretta, prendendo le distanze dal comportamento del concorrente. Il gesto di Domenico D’Alterio è stato giudicato da molti come inopportuno e irrispettoso, soprattutto perché avvenuto sotto gli occhi di milioni di telespettatori.

Sui social network, l’episodio ha diviso gli utenti: alcuni hanno condannato il comportamento del concorrente, definendolo “un gesto di possesso”, mentre altri hanno parlato di “errore dettato dall’impulsività”. Resta il fatto che il momento ha lasciato un segno nella serata del reality, riportando al centro del dibattito televisivo il tema del consenso e del rispetto all’interno delle relazioni.