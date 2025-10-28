il portiere dell’Inter, Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina

L’incidente è avvenuto vicino al centro sportivo di Appiano Gentile: l’81enne è morto sul colpo. Il calciatore è sotto shock, annullata la conferenza stampa di Chivu.

L’incidente nel Comasco

Grave incidente questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como, dove il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che viaggiava su una carrozzina elettrica. L’impatto è avvenuto intorno alle 9.30 lungo la provinciale 32, a poca distanza dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’anziano si trovava sulla carreggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe avvenuto lo scontro con l’auto guidata dal calciatore spagnolo. L’81enne sarebbe morto sul colpo, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza, l’elisoccorso e una pattuglia dell’Arma per i rilievi.

Le prime ipotesi sulla dinamica

Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. Da una prima ipotesi, l’uomo sulla carrozzina potrebbe aver cambiato improvvisamente direzione, finendo sulla traiettoria del veicolo condotto da Martinez. La strada, in quel tratto, è rettilinea e ben illuminata, ma l’improvviso spostamento del mezzo elettrico potrebbe aver reso impossibile evitare l’impatto.

Il calciatore, visibilmente sotto shock, è stato sottoposto ai controlli di rito e sta collaborando con gli inquirenti. Fonti vicine alla società riferiscono che Martinez non avrebbe riportato ferite ma è in forte stato di agitazione dopo quanto accaduto.

Il rispetto dell’Inter e il rinvio della conferenza stampa

In segno di rispetto per la vittima e per il proprio tesserato, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista con il tecnico Cristian Chivu. Domani, mercoledì 29 ottobre, la squadra sarà impegnata nella gara contro la Fiorentina, ma l’attenzione resta concentrata sulla tragedia che ha scosso l’ambiente nerazzurro.

Il club non ha ancora diffuso una nota ufficiale, ma fonti interne parlano di “massima vicinanza alle famiglie coinvolte”.