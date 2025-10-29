Sondaggi 2025, Meloni vola, profondo rosso per Conte e Salvini, tiene la Schlein

Il partito di Giorgia Meloni cresce ancora e consolida la leadership. Il Pd di Elly Schlein resta distante, mentre Conte perde terreno e la Lega scivola.

Fratelli d’Italia sempre più primo, Pd fermo al 22%

L’ultimo sondaggio Swg per La7 conferma il dominio di Fratelli d’Italia, che guadagna altri due decimi e raggiunge il 31,2%, toccando uno dei massimi degli ultimi tre anni. Il partito guidato da Giorgia Meloni continua dunque a rafforzare la propria posizione, mantenendo un vantaggio di oltre nove punti sul secondo partito.

Il Partito Democratico, infatti, si ferma al 22%, in lieve calo (-0,1%) rispetto alla settimana precedente. Nonostante l’attenzione mediatica e i tentativi di consolidare l’alleanza con il Movimento 5 Stelle, la segretaria Elly Schlein fatica a ridurre il divario con il centrodestra.

Crollo per il Movimento 5 Stelle, calo anche per la Lega

Il dato più negativo arriva dal Movimento 5 Stelle, che perde quattro decimi e scende al 12,8%. È il calo più consistente registrato nell’ultima rilevazione.

La consultazione online per la riconferma di Giuseppe Conte alla guida del Movimento — avvenuta dopo la polemica e le dimissioni di Chiara Appendino, contraria alla linea troppo vicina al Pd — non sembra aver dato nuova linfa al partito. Conte è stato rieletto con l’89% dei voti, ma i consensi tra gli elettori restano in flessione.

Anche la Lega perde terreno: -0,3%, attestandosi all’8,2%. Le tensioni interne, i risultati deludenti in Toscana e le polemiche sulla mancata abolizione della legge Fornero sembrano aver pesato sull’immagine del partito di Matteo Salvini, che ora punta a riscattarsi in Veneto, regione chiave per il Carroccio.

Forza Italia risale, Verdi-Sinistra stabile, Calenda e Renzi in lieve crescita

A differenza della Lega, Forza Italia registra un leggero miglioramento: +0,2%, arrivando all’8,1% e riducendo la distanza dal partito di Salvini a un solo decimo. Gli azzurri tornano così competitivi tra le forze del centrodestra.

Stabili invece gli ecologisti e la sinistra radicale: Alleanza Verdi-Sinistra, guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, si mantiene al 6,8%, con un piccolo incremento dello 0,2%.

Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda risale al 3,1%, tornando sopra la soglia di sbarramento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi cresce al 2,5%. In calo +Europa, che scende all’1,6%, mentre Noi Moderati resta stabile all’1%.

Meloni stabile nei consensi, cresce la fiducia nel governo

Nonostante il calo di un punto nella fiducia personale, la premier Giorgia Meloni resta al 38% di gradimento. Un dato stabile, se paragonato a quello di altri leader europei.

Al contrario, cresce la percezione positiva dell’operato dell’esecutivo: la quota di cittadini che giudicano il governo “molto o abbastanza efficace” passa dal 38% di aprile al 39% di oggi. Un risultato che conferma la solidità del consenso verso la maggioranza di centrodestra, anche a due anni dall’insediamento.

