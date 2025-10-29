Maria De Filippi a Belve, la Fagnani: “Controllavo il cellulare di Mentana e bloccavo le signorine”

Maria De Filippi ribalta i ruoli nello studio di Belve e intervista Francesca Fagnani tra ironia, confessioni e racconti di vita privata.

Maria prende il posto di Francesca: la conduttrice diventa intervistatrice

Nella puntata di Belve andata in onda il 28 ottobre, Maria De Filippi è stata la protagonista di un inedito cambio di ruolo: per una sera, non è stata l’intervistata, ma l’intervistatrice. Al posto della consueta ospite seduta di fronte a Francesca Fagnani, la conduttrice Mediaset ha preso in mano la celebre agenda rossa del programma, ponendo lei stessa le domande alla giornalista.

Un ribaltamento che ha sorpreso il pubblico e che ha mostrato il lato più leggero e ironico di entrambe. De Filippi ha iniziato chiedendo alla collega: “Che belva si sente?”. La risposta di Fagnani non si è fatta attendere: “Questa sera mi sento un’iside alata come Flavia Vento, e lei è il mio Tom Cruise”. Un botta e risposta divertito, che ha subito impostato il tono della conversazione.

Le confessioni di Fagnani: “Controllavo il cellulare di Mentana”

Maria ha poi incalzato Francesca Fagnani chiedendole di raccontare due “belvate”: una che rimpiange e una che invece rivendica con orgoglio. La giornalista ha rivelato un curioso episodio della sua giovinezza: “Quando non ero ancora famosa, mi capitava di non trovare posto nei ristoranti. Allora richiamavo e prenotavo a nome di Confalonieri. Non me ne pento: ho sempre pagato, e in fondo abbiamo fatto girare l’economia”.

La seconda confessione, più personale, ha riguardato il suo compagno Enrico Mentana. “All’inizio della relazione – ha raccontato – avevo il vizietto di controllare il cellulare. Quando trovavo messaggi ambigui, rispondevo a nome suo scrivendo che la persona non mi era mai piaciuta, e poi la bloccavo. Di quello mi pento. Non lo faccio più, anche perché adesso ha una password che nemmeno la Nasa riuscirebbe a scoprire”. Una confessione che ha scatenato le risate del pubblico e lo sguardo divertito della De Filippi.

Un’amicizia sincera e una promessa mantenuta

Il rapporto tra Maria De Filippi e Francesca Fagnani è di lunga data. La giornalista aveva più volte invitato la conduttrice a partecipare a Belve, ma Maria aveva sempre declinato con garbo, accompagnando ogni rifiuto con un mazzo di fiori. Questa volta, però, ha accettato, scegliendo di farlo in modo del tutto inaspettato: diventando lei la padrona di casa, in uno scambio di ruoli che ha reso la puntata una delle più originali della nuova stagione.

Pur essendo volto di punta di Mediaset, Maria De Filippi non ha esitato a varcare la soglia della Rai, confermando il reciproco rispetto e la stima che lega le due protagoniste della televisione italiana. Tra battute, ironia e qualche rivelazione privata, l’incontro tra De Filippi e Fagnani ha regalato un momento di televisione spontanea e autentica, lontana dalle logiche promozionali e ricca di complicità femminile.