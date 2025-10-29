Oderzo Treviso, bus scolastico carico di studenti impatta contro un Suv e si ribalta, un morto e decine di feriti

Tragedia sulla via Maggiore a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso: un Suv e un bus carico di studenti si sono scontrati all’alba. Il conducente dell’auto è deceduto sul colpo.

L’incidente sulla strada per Oderzo

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattina del 29 ottobre a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso, lungo via Maggiore. Erano circa le 7.30 quando un Suv e un autobus dell’azienda Atvo, con a bordo decine di studenti diretti a scuola, si sono scontrati violentemente dopo una curva. L’impatto è stato devastante: il bus si è ribaltato su un lato finendo in un fossato, mentre l’auto è stata sbalzata fuori strada dalla parte opposta.

Il conducente del Suv, rimasto incastrato tra le lamiere, è morto sul colpo. Sul pullman, invece, si contano almeno cinque studenti feriti, tutti trasportati in ospedale per accertamenti insieme all’autista, che ha riportato solo lievi contusioni. È stato proprio lui, subito dopo lo schianto, a mantenere la calma e ad aiutare i ragazzi ad abbandonare il mezzo in sicurezza, aprendo la botola sul tetto per facilitare l’uscita.

Soccorsi immediati e traffico bloccato per ore

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, affiancati da una squadra proveniente da Treviso, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza i mezzi e verificare l’assenza di dispersi. Presenti anche diverse ambulanze, un’auto medica e un elicottero del Suem 118. La polizia locale ha bloccato il traffico e deviato la circolazione, mentre i carabinieri di Cessalto hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica.

La strada è rimasta chiusa per ore per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli, poi posti sotto sequestro. I responsabili Atvo si sono recati immediatamente sul luogo dell’incidente per assistere gli studenti e organizzare il loro trasferimento su un altro autobus, così da permettere loro di raggiungere la scuola.

Le prime ipotesi sulla dinamica dello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del Suv potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo e invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il bus partito da San Donà di Piave e diretto a Oderzo, dopo aver attraversato i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza. L’autista dell’autobus avrebbe tentato di sterzare per evitare l’impatto, ma la collisione è stata inevitabile.

La violenza dello scontro ha provocato il ribaltamento del mezzo pesante e momenti di panico tra gli studenti. Alcuni di loro, contusi ma coscienti, hanno contattato i genitori appena riusciti a uscire dal bus. La notizia ha rapidamente fatto il giro delle scuole del territorio, dove la giornata è proseguita tra sgomento e sollievo per lo scampato pericolo.

Una tragedia che ha scosso il Trevigiano, lasciando una vittima e diversi ragazzi feriti, ma che avrebbe potuto trasformarsi in una strage.