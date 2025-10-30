“Basta giocare per strada, torna a casa”, bimbo di 9 anni furioso accoltella la madre e la uccide

Una discussione banale si trasforma in tragedia a San Paolo: un bambino di nove anni uccide la madre dopo un rimprovero. La donna muore poco dopo in ospedale.

Il dramma di Rua Gaspar Leme

Un episodio sconvolgente ha scosso il quartiere Parelheiros nella zona sud di San Paolo, in Brasile, dove una lite familiare si è trasformata in tragedia. Una madre di 37 anni, Caline Arruda dos Santos, è stata accoltellata dal figlio di appena nove anni dopo un diverbio nato da un semplice rimprovero. La donna gli aveva chiesto di smettere di giocare in strada e di rientrare in casa, ma il bambino, contrariato, ha reagito in modo estremo e inimmaginabile.

Secondo la ricostruzione della Polizia Civile, l’episodio è avvenuto nella casa del compagno di Caline, patrigno del piccolo. Dopo la discussione, il bambino sarebbe corso in cucina, avrebbe preso un coltello e lo avrebbe nascosto sotto la manica della maglietta. Poi si sarebbe avvicinato alla madre e, senza dire una parola, l’avrebbe colpita all’addome mentre in casa si trovava anche il fratello maggiore, un ragazzo di 19 anni.

Le ultime parole della madre prima di morire

Ferita gravemente, Caline avrebbe avuto la forza di pronunciare poche parole al figlio che l’aveva appena colpita: “Vieni qui e dammi un ultimo abbraccio, perché non sopravvivrò.” Una frase che, secondo i testimoni, riassume l’istinto materno di protezione anche di fronte alla morte. Pochi istanti dopo, la donna si è accasciata a terra sotto gli occhi disperati dei familiari.

Una vicina, accorsa dopo aver sentito le urla, ha provato a salvarla portandola in auto al pronto soccorso più vicino. Da lì, la donna è stata trasferita all’ospedale di Parelheiros, dove però i medici non sono riusciti a rianimarla. Le ferite riportate all’addome si sono rivelate troppo gravi.

Il bambino non è imputabile: affidato a una parente

Il bambino, per legge, non è perseguibile penalmente in Brasile, poiché ha meno di dodici anni. Gli agenti non lo hanno portato in commissariato e il minore è stato affidato temporaneamente a una cugina della madre.

Un parente della vittima ha raccontato ai media locali che il piccolo non avrebbe ancora compreso la gravità del gesto: “Sa che sua madre è morta solo perché gliel’ha detto un altro bambino.” Secondo le autorità, il minore si trova ora sotto la tutela dei servizi sociali, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare il contesto familiare in cui è maturato il dramma.

La morte di Caline Arruda dos Santos ha suscitato profonda commozione e sgomento in tutto il Paese. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e valutando eventuali tensioni pregresse all’interno del nucleo familiare, ma al momento la tragedia appare come il risultato di un gesto improvviso e incontrollato.