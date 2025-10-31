Bari, l’oncologo 35enne Alessandro Rizzo è tra i top al mondo, il medico che ha reso orgogliosa Bari

A soli 35 anni, un ricercatore dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari entra tra i primi cento scienziati più influenti al mondo secondo Stanford.

L’ascesa di Alessandro Rizzo nel panorama scientifico internazionale

Un riconoscimento di portata mondiale consacra il talento di Alessandro Rizzo, oncologo dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, tra i protagonisti della ricerca internazionale. Inserito al 93° posto nella prestigiosa classifica World Top 2% Scientists 2025 stilata dall’Università di Stanford, il dottor Rizzo è oggi tra i nomi più influenti nel campo dell’oncologia mondiale.

A soli 35 anni, il ricercatore barese figura tra i migliori 355.000 autori scientifici analizzati a livello globale, distinguendosi per il quarto anno consecutivo come uno degli studiosi più citati e riconosciuti nel suo settore. Il suo curriculum parla chiaro: 298 pubblicazioni su riviste internazionali e un H-Index di 62 secondo la banca dati Scopus, che lo collocano nell’1% più alto al mondo nella categoria Oncologia e Carcinogenesi.

Un riconoscimento che premia la ricerca made in Bari

Il traguardo raggiunto dal dottor Rizzo è motivo di grande orgoglio per l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, da anni punto di riferimento per la ricerca oncologica nel Sud Italia. In una nota ufficiale, la direzione dell’istituto ha sottolineato che il risultato “riflette la qualità della ricerca multidisciplinare, innovativa e centrata sul paziente”, condotta grazie a un gruppo di giovani professionisti che uniscono rigore scientifico e passione per l’innovazione medica.

“Complimenti ad Alessandro, esempio di dedizione e visione scientifica”, si legge nella comunicazione diffusa dall’ente. Parole che mettono in luce non solo il valore individuale del ricercatore, ma anche la crescita costante del polo scientifico barese, capace di attrarre e formare eccellenze riconosciute a livello internazionale.

L’importanza della ricerca e l’orgoglio di un’intera città

La presenza di Alessandro Rizzo nella classifica di Stanford rappresenta un simbolo di speranza per il futuro della ricerca oncologica in Italia. Il giovane medico barese incarna l’immagine di una generazione di scienziati che, pur partendo dal territorio, riescono a conquistare la scena mondiale con competenza e determinazione.

L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, diretto verso un approccio sempre più integrato e personalizzato alle cure, continua così a dimostrarsi un centro di eccellenza che unisce ricerca, innovazione e assistenza ai pazienti.

Il successo di Rizzo non è soltanto un traguardo personale, ma anche una testimonianza concreta del potenziale che l’Italia può esprimere nel campo della ricerca medica, quando competenza, impegno e visione si incontrano.