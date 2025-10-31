Siena, trovata senza vita la 24enne scomparsa: il corpo di Miriam Oliviero scoperto su un tetto vicino Piazza del Campo

Dopo giorni di ricerche, il corpo di Miriam Oliviero è stato rinvenuto su un tetto nel centro di Siena, non lontano dalla Torre del Mangia. Indagini in corso sulle cause della morte.

Il ritrovamento nel cuore di Siena

È finita nel modo più tragico la scomparsa di Miriam Oliviero, la giovane di 24 anni originaria di Monteroni d’Arbia, di cui si erano perse le tracce da martedì scorso. Il corpo è stato trovato questa mattina dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto vicino alla Torre del Mangia, a pochi passi da Piazza del Campo, nel cuore di Siena. Proprio in quella zona si erano concentrate le ricerche dopo che il telefono della ragazza era stato geolocalizzato nelle vicinanze.

Le operazioni di ricerca erano iniziate subito dopo la denuncia dei genitori, che avevano segnalato il mancato rientro della figlia martedì sera. Per due giorni, decine di volontari della Protezione Civile, insieme alle forze dell’ordine, avevano setacciato il centro storico della città: giardini, parcheggi, scale, tombini e perfino i cestini dei rifiuti, nella speranza di trovarla ancora in vita.

Le ultime ore prima della scomparsa

L’ultimo contatto con la famiglia risaliva alle 13:50 di martedì 28 ottobre, quando Miriam aveva scritto ai genitori chiedendo cosa fare nel caso fosse arrivata in ritardo al lavoro, previsto per le 15 alla biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia. Dopo quel messaggio, il suo telefono si era spento.

“Non aveva più un centesimo, quindi, se si è allontanata, lo ha fatto senza mezzi propri o con qualcuno. Forse ha incontrato una persona che, approfittando della sua fragilità, l’ha convinta a fare qualcosa contro la sua volontà”, avevano dichiarato i genitori durante le ricerche, temendo che la figlia potesse essere stata raggirata o trattenuta da qualcuno.

Indagini in corso per chiarire le cause della morte

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti il magistrato di turno e il medico legale, che hanno effettuato i primi rilievi. L’autopsia, disposta nelle prossime ore, dovrà chiarire le cause della morte e ricostruire le ultime ore della giovane.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, senza al momento escludere alcuna pista. Secondo le prime informazioni, la ragazza non aveva con sé denaro, né punti di riferimento certi a Siena, e non risultano contatti recenti con amici o conoscenti che possano averla ospitata.

Il caso ha scosso profondamente la città e il piccolo comune di Monteroni d’Arbia, dove la giovane era molto conosciuta. Dopo giorni di speranza, l’epilogo ha lasciato sgomenti familiari e amici, che avevano partecipato attivamente alle ricerche nella speranza di un ritorno a casa.