Sondaggi 2025, Meloni boom, Schlein in lieve calo, Conte in discesa, stabili Fi e Lega

Il partito di Giorgia Meloni consolida il primato e tocca il 31%. Fiducia nel governo in aumento, mentre cala il consenso per Giuseppe Conte.

Fratelli d’Italia sale al 31%, Pd in lieve calo, M5S in discesa

Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, condotto tra il 29 e il 30 ottobre 2025, cresce ancora il consenso per Fratelli d’Italia, che guadagna lo 0,2% rispetto alla settimana precedente e lo 0,8% sul mese, attestandosi al 31%. Il Partito Democratico di Elly Schlein resta al secondo posto con il 21,6%, in lieve flessione dello 0,1% sulla settimana ma in risalita di 0,3% rispetto al mese scorso.

Prosegue invece il calo del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% nella settimana e ben 1,2% nel mese, scendendo all’11,6%. Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, si conferma stabile all’11,2%, mentre la Lega di Matteo Salvini arretra leggermente, fermandosi all’8,4%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,1%, Azione al 3,5%, Italia Viva al 2,1% e +Europa all’1,4%.

Meloni e Tajani i leader più apprezzati, Conte e Schlein arretrano

Sul fronte dei leader, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni consolida il suo primato personale e cresce dello 0,1% in una settimana, arrivando al 46,5% di valutazioni positive (+0,9% nel mese). Al secondo posto si conferma Antonio Tajani, con il 39,7% dei consensi (+0,1% in una settimana e +0,7% in un mese).

Scende invece Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e si ferma al 30,7%, mentre Elly Schlein cala al 28,8% (-0,1% sulla settimana). Invariato Matteo Salvini al 27,2%, mentre Carlo Calenda guadagna lo 0,1%, toccando il 21,2%. In lieve crescita anche i co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, rispettivamente al 15,8% e 15,6%. Chiudono Riccardo Magi al 14,1% e Matteo Renzi al 13,6%.

Fiducia nel governo in aumento

La fiducia generale nel governo Meloni continua a crescere, raggiungendo il 43,5% (+0,2% rispetto alla settimana precedente e +1% sul mese). La quota di chi dichiara di non avere fiducia si attesta al 49,1%, in calo dello 0,1% su base settimanale e dello 0,4% rispetto a un mese fa. Gli indecisi rappresentano il 7,6%, in leggera flessione.

Il trend conferma dunque una tenuta del centrodestra e un rafforzamento della premier, mentre il Pd e il M5S continuano a competere per la leadership dell’opposizione, ma con risultati contrastanti e senza guadagni significativi in termini di consenso.