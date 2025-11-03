Perugia: parcheggia, sbaglia sterzata, cade nel vuoto e fa un volo di sette metri, gravissimo il conducente

Un anziano automobilista è stato estratto dai vigili del fuoco dopo un volo di vari metri con l’auto, avvenuto durante una manovra di parcheggio in Umbria.

Dettagli sull’incidente

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di domenica 2 novembre a Fossato di Vico, in provincia di Perugia, dove un automobilista è rimasto ferito dopo essere precipitato con la sua vettura per diversi metri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un pensionato residente a Roma ma in visita nella zona, stava effettuando una manovra di parcheggio in uno spiazzo quando, non avvedendosi del dislivello presente oltre un muretto, è finito nel vuoto con l’auto, ribaltandosi su un fianco nella strada sottostante. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:45 e il violento impatto al suolo ha provocato gravi traumi al conducente.

I soccorsi e le condizioni dell’uomo

L’automobilista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, intervenuti sul posto dopo l’allarme dato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena o sentito il forte rumore dello schianto. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118, stabilizzato e trasportato all’ospedale di Perugia, dove è attualmente ricoverato in condizioni giudicate serie. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato diverse fratture ma non risulterebbe in pericolo di vita. Nell’auto era presente anche un cane, ferito nell’impatto e preso in carico dai veterinari della Usl.

Ulteriori accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un errore di valutazione durante la manovra, favorito dalla scarsa conoscenza del luogo da parte del conducente. L’auto, una Mercedes scura, è stata messa in sicurezza dopo essere rimasta adagiata su un fianco. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni per accertare eventuali responsabilità e valutare le condizioni del tratto stradale interessato dalla caduta.