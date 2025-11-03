Aggressione nel centro di Pavia: medico 65enne spinto a terra da un gruppo di ragazzi che gli impediscono di passare

Un medico di 65 anni è finito in ospedale dopo essere stato spinto a terra da un gruppo di giovani che gli bloccavano la strada in pieno centro a Pavia.

Medico colpito dopo una richiesta di passaggio

Un episodio di violenza improvvisa ha coinvolto un medico di 65 anni residente nel centro di Pavia, aggredito alcune sere fa mentre stava rientrando a casa. L’uomo, che si trovava in auto intorno alle 21:30, è stato costretto a fermarsi dopo essersi trovato davanti cinque o sei ragazzi che occupavano la strada nei pressi di piazza Duomo. Dopo aver chiesto ai giovani di spostarsi per proseguire la marcia, la richiesta sarebbe stata ignorata, spingendo il conducente a scendere dal veicolo per chiarire la situazione. A quel punto uno dei ragazzi si sarebbe avvicinato e, dopo un breve scambio verbale, lo avrebbe spinto facendolo cadere sull’asfalto e battendo la testa.

Le condizioni dell’uomo e i soccorsi

Il 65enne, rimasto ferito a terra dopo l’impatto, è stato raggiunto da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno allertato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici. In un primo momento le sue condizioni erano apparse preoccupanti a causa del colpo alla testa, ma dopo le verifiche è stato giudicato fuori pericolo, pur riportando traumi conseguenti alla caduta. Gli aggressori, nel frattempo, si sono allontanati rapidamente dalla zona facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Indagini in corso per identificare i responsabili

L’episodio è ora al centro delle indagini della Questura di Pavia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area per ricostruire la dinamica e individuare i giovani coinvolti. La ricostruzione fornita dalla vittima sarà approfondita con l’analisi dei filmati e con eventuali testimonianze raccolte sul posto. Gli investigatori stanno lavorando per attribuire un’identità ai ragazzi, che potrebbero rispondere di lesioni personali aggravate. La vicenda ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, data la totale assenza di un movente e la rapidità dell’aggressione.