Affari tuoi, perde il pacco da 100mila ma poi vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata

Una concorrente della Sicilia, dopo aver perso il suo pacco da 100mila euro, ha ribaltato il finale grazie alla Regione Fortunata, dedicando la scelta a una persona speciale.

Una partita iniziata male e finita in modo inatteso

È stata una puntata ricca di colpi di scena quella che ha visto protagonista Alice, concorrente della Regione Sicilia ad Affari Tuoi. Trentasei anni, originaria della provincia di Catania, lavora in un supermercato ed è madre di due bambine. In studio era accompagnata dalla sorella Federica. La concorrente ha iniziato il gioco eliminando diverse cifre importanti dal tabellone, tra cui 10mila, 50mila e 15mila euro. La prima offerta del dottore, pari a 35mila euro, è stata subito rifiutata: «Siamo ancora all’inizio, c’è un bel tabellone. Ringrazio il dottore, ma abbiamo voglia di giocare», ha dichiarato prima di distruggere l’assegno. Dopo alcuni tiri sfortunati, ha accettato il cambio del pacco, cedendo il numero 1 per il numero 2, senza sapere che proprio il suo pacco conteneva 100mila euro.

Un percorso difficile tra offerte rifiutate e scelte rischiose

Nonostante un tabellone sempre più sfavorevole, Alice ha continuato a rifiutare le proposte del dottore, compresa quella da 19mila euro. Dopo aver perso anche il pacco da 75mila euro e poi quello da 30mila euro, è arrivata una nuova offerta di cambio, respinta nuovamente. A quel punto, in gioco erano rimaste solo due cifre alte: 300mila e 20mila euro. La concorrente ha aperto il pacco da 300mila euro, lasciando in gioco soltanto 20mila euro e alcune cifre basse. Il dottore ha allora offerto 4mila euro, ma la risposta è stata ancora un rifiuto. Durante uno dei momenti più emotivi della serata, la concorrente ha raccontato: «Il 2 è stato un numero ricorrente in tante cose, mia figlia mi aveva detto vinci col numero 2. Abbiamo avuto un periodo difficile, ho avuto due lutti, sono morti i miei nonni nella stessa settimana e dopo due giorni è arrivata la chiamata di Affari Tuoi, l’ho vista come una chiamata dal cielo. Mio nonno è morto il 22, è un numero arrivato troppe cose. Ma forse l’ho interpretato male».

La dedica a “zio Pippo” e la vittoria finale da 100mila euro

Prima di aprire il pacco numero 15, la concorrente ha aggiunto un ricordo personale: «In questo periodo difficile ho avuto un’altra perdita. Vivevo in una casa al quarto piano, senza ascensore, ero con due bimbe e non riuscivo a fare nulla. Ero sola, mio marito lavorava fuori. Un vicino mi diede una mano enorme, è stato come un padre. Ha cresciuto mia figlia, mi portava da mangiare, mi ha dato l’anima. Purtroppo all’improvviso è venuto a mancare ed è stato un colpo al cuore». Per questo ha deciso di aprire il pacco “in onore di zio Pippo”. Quel pacco conteneva 20mila euro e ha permesso ad Alice di accedere alla Regione Fortunata con il suo pacco numero 2, che conteneva 0 euro. La concorrente ha scelto Puglia per il premio da 100mila euro e Basilicata per quello da 50mila euro, ottenendo la somma più alta. «Questa è stata una bellissima esperienza, mi è servita tantissimo perché ho staccato dalla routine, sono mamma, vivo di casa, lavoro e bambine, e per me staccare è stata una boccata d’ossigeno», ha detto emozionata dopo la vittoria.