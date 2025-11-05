De Rossi nuovo allenatore del Genoa: debutto in panchina già domenica contro la Fiorentina

Il Genoa esonera Patrick Vieira e affida la squadra a Daniele De Rossi, pronto a firmare un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Esordio atteso nello scontro diretto con la Fiorentina.

Cambio di rotta immediato dopo il crollo in classifica

La dirigenza del Genoa ha deciso di voltare pagina dopo il pessimo avvio di stagione che ha lasciato la squadra al terzultimo posto con soli 6 punti in 10 giornate. L’esonero di Patrick Vieira è arrivato al termine di giorni convulsi in cui società e tifosi hanno manifestato timori concreti per una nuova corsa salvezza. La scelta per il rilancio è ricaduta su Daniele De Rossi, che nelle ultime ore ha definito i dettagli dell’accordo con il club ligure. La decisione arriva dopo il breve affidamento della panchina a Domenico Criscito, chiamato a gestire la squadra nella gara contro il Sassuolo in attesa del nuovo tecnico. L’ex capitano della Roma era stato il primo nome valutato dalla dirigenza rossoblù ed era stato inserito anche nei contatti della Fiorentina prima dell’addio a Stefano Pioli, ma alla fine il Genoa ha anticipato ogni scenario avviando la trattativa finale.

Contratto fino a giugno con opzione automatica in caso di salvezza

L’accordo tra De Rossi e il Genoa prevede un contratto fino al termine della stagione, con rinnovo di due anni legato alla permanenza in Serie A. Si stanno definendo solo gli aspetti economici, ma l’intesa tecnica è già stata raggiunta: il nuovo allenatore guiderà il suo primo allenamento nelle prossime ore. L’obiettivo immediato è allontanarsi dalla zona retrocessione, cominciando proprio dal delicato incontro di domenica alle 15 contro la Fiorentina, diretto avversario nella lotta salvezza. Per il club rossoblù la scelta rappresenta una scommessa ma anche un segnale di discontinuità, affidando la squadra a un tecnico giovane ma con forte personalità e conoscenza dello spogliatoio italiano. Oggi la seduta sarà condotta da Murgita e Criscito, in attesa del passaggio ufficiale di consegne.

Il ritorno in panchina dopo Roma e SPAL

Per Daniele De Rossi si tratta del ritorno in Serie A dopo le esperienze con la SPAL e con la Roma, che affronterà di nuovo il 29 dicembre allo Stadio Olimpico. L’ex centrocampista giallorosso aveva più volte dichiarato di essere in attesa della “proposta giusta” per tornare in panchina, e il Genoa rappresenta ora un banco di prova concreto e ad alta pressione. Il club, reduce da anni di continui cambi tecnici e rette salvezza all’ultimo respiro, punta su una scossa emotiva e tattica per uscire dall’emergenza. Lo stesso De Rossi ha già manifestato la volontà di mettersi al lavoro senza attese, rinviando ogni valutazione sul futuro a fine stagione: prima del progetto sportivo, viene la necessità di restare in Serie A.