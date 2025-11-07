Caso Salis, FdI accusa: “Per lei immunità, per gli agenti di Polizia i processi”

Fratelli d’Italia contro i compagni: “Difendono Salis ma ostacolano lo scudo penale per le forze dell’ordine. Due pesi, due misure”.

La polemica sullo scudo penale divide la politica

“Qual è l’unico elemento su cui la sinistra resta coerente? Stare sempre dalla parte sbagliata.” Con questa frase al vetriolo Fratelli d’Italia ha riacceso lo scontro politico, accusando il fronte progressista di doppiopesismo e di ostilità nei confronti delle forze dell’ordine. Tutto nasce dal dibattito sullo scudo penale proposto e ottenuto dal partito di Giorgia Meloni, una misura volta a proteggere gli agenti impegnati in operazioni complesse e spesso vittime di aggressioni durante il servizio.

Per FdI si tratta di un atto di buon senso a tutela dei “servitori dello Stato”, ma per la sinistra, secondo i meloniani, la logica sarebbe un’altra: “Quando si tratta di difendere chi rischia la vita per la sicurezza dei cittadini, si oppongono. Ma quando devono proteggere i loro amici ideologici, diventano improvvisamente garantisti”, è la sintesi che circola tra gli esponenti del partito di governo.

Il caso Salis come esempio della “doppia morale”

Nella nota diffusa dal partito e rilanciata sui social, FdI cita come emblema di questa incoerenza il caso di Ilaria Salis, l’ex insegnante milanese eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra dopo l’arresto in Ungheria con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di un militante di destra.

“Quando si è trattato di votare per confermare la sua immunità e salvarla dal processo, nessuno dei compagni si è tirato indietro”, accusano da FdI, ricordando che “gli stessi che oggi si indignano per lo scudo penale non hanno avuto alcuna esitazione nel difendere un’esponente della loro area politica”.

Per i meloniani, è l’ennesima dimostrazione di come “la sinistra italiana applichi sempre due pesi e due misure”, alternando moralismo e silenzi a seconda della convenienza ideologica del momento.

FdI: “Difendono chi delinque, attaccano chi serve lo Stato”

Il partito di Giorgia Meloni non risparmia toni duri. “C’è un unico elemento su cui la sinistra resta coerente: sta sempre dalla parte sbagliata”, si legge nel post diffuso su X, che ha rapidamente raccolto centinaia di condivisioni. “Da un lato contestano le forze dell’ordine e ostacolano chi le difende, dall’altro proteggono chi è accusato di violenze. È la loro idea di giustizia”.

Un messaggio che, ancora una volta, segna la distanza tra governo e opposizione su uno dei temi più sensibili: la sicurezza. E che, a pochi mesi dalle elezioni, rilancia la linea di FdI contro quella che definisce “la sinistra del giustificazionismo e del garantismo a intermittenza”.