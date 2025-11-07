Il Financial Times incorona Giorgia Meloni: “L’Italia modello di stabilità per l’Europa”

Il quotidiano economico britannico elogia la premier per aver riportato fiducia nei mercati e ribaltato lo spread con la Francia.

Il giudizio del Financial Times: “Italia più solida della Francia”

Altro riconoscimento internazionale per Giorgia Meloni, che incassa anche l’elogio del Financial Times, la più autorevole testata economica mondiale. Un tributo che, come scrivono in molti, “fa impallidire i gufi di casa nostra”. Secondo il quotidiano britannico, il governo di centrodestra guidato dalla premier ha riportato fiducia e stabilità in un Paese che, solo tre anni fa, era considerato l’anello debole dell’Europa.

Il Financial Times parte dai numeri: nel 2022, al momento dell’arrivo di Meloni a Palazzo Chigi, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e francesi era dell’1,8%. Oggi, quel divario non solo si è ridotto, ma si è addirittura ribaltato, con la Francia a inseguire l’Italia. “Un risultato impensabile fino a pochi anni fa – osserva il FT – e che testimonia la fiducia dei mercati nella stabilità politica e nella credibilità economica del governo italiano”.

Economia, spread e fiducia dei mercati

Per il Financial Times, il miglioramento del quadro finanziario italiano è strettamente collegato a una nuova percezione internazionale del Paese: “La stabilità politica conquistata da Meloni è oggi un fattore competitivo”, scrive il giornale londinese, invitando gli altri governi europei a “imitare la disciplina e la coerenza mostrata dall’Italia”.

Anche il Fondo monetario internazionale, ricorda il quotidiano, ha rivisto le stime sul rapporto debito/Pil, prevedendo che si stabilizzerà attorno al 127% nei prossimi cinque anni, scongiurando il rischio di instabilità finanziaria. Non solo: gli investitori, in questi anni, hanno scommesso sull’Italia come mai prima d’ora. Il principale indice di Borsa, il Ftse/Mib, è cresciuto del 120% in cinque anni, contro il 60% del Ftse Eurofirst 300 che raccoglie i titoli europei. Un segnale chiaro che il sistema Italia ha ritrovato credibilità.

Meloni, tre anni di governo e una svolta internazionale

Dalla gestione dei conti pubblici alla politica estera, la premier si conferma una figura sempre più rispettata nei consessi internazionali. Nonostante le critiche interne, il Financial Times evidenzia come il suo esecutivo abbia mantenuto una linea prudente e coerente, riuscendo a coniugare rigore economico e crescita.

Tre anni dopo l’arrivo a Palazzo Chigi, la prima donna premier della storia italiana ha trasformato la percezione del Paese sui mercati globali. “L’Italia non è più il malato d’Europa”, scrive il giornale, “ma un modello di equilibrio tra sovranità e affidabilità economica”.