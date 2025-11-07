Bocchino zittisce Giannini a Otto e Mezzo: “L’Italia reale non è quella che raccontate voi”

Ospite di Corrado Formigli, il direttore del Secolo d’Italia critica la missione per Gaza: “Non ridicola, ma un’operazione di provocazione”. Il dibattito acceso a Piazzapulita La nuova stagione di Piazzapulita su La7 si apre con un confronto infuocato sulla Global Sumud Flotilla, la missione partita con l’obiettivo di rompere il blocco navale israeliano verso Gaza. In studio, il direttore editoriale del Secolo d’Italia, Italo Bocchino, ha preso posizione in modo netto: «Flotilla non è una missione ridicola. È provocatoria e inutile nelle finalità». L’ex deputato di An, Pdl e Fli ha motivato così il suo giudizio: «Quanti aiuti può portare? Ogni giorno vengono dati tre milioni di pasti a israeliani e americani, che poi purtroppo vengono bloccati da Hamas che vuole controllarli». Il riferimento a Hannoun e le sanzioni Usa Nel corso del dibattito, Bocchino ha anche ricordato che l’idea della Flotilla nasce da Mohammad Hannoun, giordano residente a Genova. «Sotto l’amministrazione Biden – ha spiegato – è stato colpito da sanzioni perché ritenuto un finanziatore di Hamas. Gli Stati Uniti hanno bloccato i suoi beni e in Italia Unicredit e Credit Agricole hanno congelato i suoi conti correnti». Interpellato da Corrado Formigli sul rischio di un legame diretto con Hamas, Bocchino ha chiarito: «No, si tratta di bravi ragazzi volenterosi che non si rendono conto forse che l’operazione è una provocazione di un signore che Biden, non Trump o Meloni, dice essere vicino a Hamas». Lo scontro sulle parole “genocidio” e “massacro” Il confronto si è acceso ulteriormente quando Bocchino ha replicato alle parole di Nicola Fratoianni di Avs, che aveva definito “genocidio” le azioni di Israele. «Non condivido i termini che usa. Genocidio, bisogna avere rispetto per quella parola terribile», ha dichiarato. A quel punto Formigli ha letto in studio la definizione delle Nazioni Unite, ricordando il precedente di Srebrenica. Ma Bocchino ha ribadito la sua posizione: «Questa parola è irrispettosa nei confronti degli ebrei e degli armeni che hanno subito due veri genocidi. Stiamo parlando di un eccesso di difesa di Israele, finito in un massacro inaccettabile. Non c’è da discutere su questo, ma cercare di distruggere Israele con la parola “genocidio” è un grave errore».

Bocchino zittisce Giannini a Otto e Mezzo: “L’Italia reale non è quella che raccontate voi”

di

Scontro in diretta tra Italo Bocchino e Massimo Giannini da Lilli Gruber. L’esponente del centrodestra smonta le critiche di Renzi e difende il governo Meloni con i numeri.

Bocchino contro tutti: “Questa non è l’Italia reale”

A Otto e Mezzo, il talk show di Lilli Gruber su La7, è andato in scena un confronto acceso tra Italo Bocchino, Massimo Giannini e Matteo Renzi. L’argomento centrale? I risultati economici del governo Meloni, da poco celebrato anche dal Financial Times. Ma per Bocchino, le critiche dell’opposizione non reggono di fronte ai dati reali: “Da Renzi e Giannini ho ascoltato il racconto di un’Italia che non è l’Italia reale. Se fosse davvero come dicono loro, non avremmo avuto un milione di posti di lavoro in più, il Pil sempre positivo e lo spread in calo”.
Parole che hanno subito acceso la discussione in studio. Il giornalista di Repubblica ha tentato di interrompere Bocchino, ma quest’ultimo ha replicato senza esitazioni, puntando il dito sulle responsabilità delle precedenti gestioni di governo.

La replica sul Superbonus: “Ha svuotato le casse dello Stato”

Quando Giannini ha cercato di definire la manovra economica “povera”, Bocchino ha ribattuto con un attacco diretto: “La manovra è povera perché qualcuno ha svuotato la cassa. Quest’anno dobbiamo pagare il ratio del Superbonus per circa 40 miliardi. Quindi inutile discutere: è un macigno lasciato dalle opposizioni”.
Una stoccata chiara, rivolta soprattutto alle forze politiche che hanno promosso il bonus edilizio senza, secondo Bocchino, prevederne i costi reali. “Prima entriamo nei fatti, non nelle narrazioni”, ha concluso l’esponente del centrodestra, ricordando che i numeri – dal calo dello spread ai dati sull’occupazione – testimoniano l’efficacia dell’azione del governo Meloni.

Renzi e Giannini all’attacco, ma la difesa di Bocchino convince il pubblico

Nel corso della puntata, Matteo Renzi ha provato a rilanciare, accusando l’esecutivo di “non avere visione” e di “limitarsi a galleggiare sui conti”, ma Bocchino ha replicato dati alla mano, ricordando che “la stabilità politica garantita da Meloni ha riportato fiducia nei mercati”.
Anche Massimo Giannini ha cercato di sottolineare le difficoltà delle famiglie e l’aumento dei prezzi, ma Bocchino ha insistito: “Non potete parlare di fallimento economico quando persino la stampa internazionale riconosce i progressi del governo italiano”.
Sui social, molti utenti hanno commentato la puntata, parlando di una “lezione di numeri” da parte dell’ex parlamentare, che ha saputo ribaltare le accuse in diretta e riportare il dibattito sui dati concreti.

