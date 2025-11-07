Bocchino zittisce Giannini a Otto e Mezzo: “L’Italia reale non è quella che raccontate voi”

Scontro in diretta tra Italo Bocchino e Massimo Giannini da Lilli Gruber. L’esponente del centrodestra smonta le critiche di Renzi e difende il governo Meloni con i numeri.

Bocchino contro tutti: “Questa non è l’Italia reale”

A Otto e Mezzo, il talk show di Lilli Gruber su La7, è andato in scena un confronto acceso tra Italo Bocchino, Massimo Giannini e Matteo Renzi. L’argomento centrale? I risultati economici del governo Meloni, da poco celebrato anche dal Financial Times. Ma per Bocchino, le critiche dell’opposizione non reggono di fronte ai dati reali: “Da Renzi e Giannini ho ascoltato il racconto di un’Italia che non è l’Italia reale. Se fosse davvero come dicono loro, non avremmo avuto un milione di posti di lavoro in più, il Pil sempre positivo e lo spread in calo”.

Parole che hanno subito acceso la discussione in studio. Il giornalista di Repubblica ha tentato di interrompere Bocchino, ma quest’ultimo ha replicato senza esitazioni, puntando il dito sulle responsabilità delle precedenti gestioni di governo.

La replica sul Superbonus: “Ha svuotato le casse dello Stato”

Quando Giannini ha cercato di definire la manovra economica “povera”, Bocchino ha ribattuto con un attacco diretto: “La manovra è povera perché qualcuno ha svuotato la cassa. Quest’anno dobbiamo pagare il ratio del Superbonus per circa 40 miliardi. Quindi inutile discutere: è un macigno lasciato dalle opposizioni”.

Una stoccata chiara, rivolta soprattutto alle forze politiche che hanno promosso il bonus edilizio senza, secondo Bocchino, prevederne i costi reali. “Prima entriamo nei fatti, non nelle narrazioni”, ha concluso l’esponente del centrodestra, ricordando che i numeri – dal calo dello spread ai dati sull’occupazione – testimoniano l’efficacia dell’azione del governo Meloni.

Renzi e Giannini all’attacco, ma la difesa di Bocchino convince il pubblico

Nel corso della puntata, Matteo Renzi ha provato a rilanciare, accusando l’esecutivo di “non avere visione” e di “limitarsi a galleggiare sui conti”, ma Bocchino ha replicato dati alla mano, ricordando che “la stabilità politica garantita da Meloni ha riportato fiducia nei mercati”.

Anche Massimo Giannini ha cercato di sottolineare le difficoltà delle famiglie e l’aumento dei prezzi, ma Bocchino ha insistito: “Non potete parlare di fallimento economico quando persino la stampa internazionale riconosce i progressi del governo italiano”.

Sui social, molti utenti hanno commentato la puntata, parlando di una “lezione di numeri” da parte dell’ex parlamentare, che ha saputo ribaltare le accuse in diretta e riportare il dibattito sui dati concreti.