Sondaggi 2025, Meloni vola, tracollo Conte, stabile Pd, cala la Lega, su FI

Il partito della premier supera il 31%, mentre la fiducia nel governo sale al 43,8%. Cala il Movimento 5 Stelle, Pd stabile ma lontano.

Fratelli d’Italia continua la scalata nei consensi

Buone notizie per il centrodestra e per Giorgia Meloni, che anche questa settimana consolida la sua leadership politica. Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra il 4 e il 6 novembre, Fratelli d’Italia cresce dello 0,1% rispetto a sette giorni fa e dello 0,9% su base mensile, attestandosi al 31,1%. Un dato che conferma il partito della premier come prima forza politica italiana e che consolida il vantaggio sul Partito Democratico, fermo al 21,7%, con un incremento minimo di +0,1% sulla settimana e di +0,4% sul mese.

La distanza tra le due formazioni resta dunque ampia, con Meloni che continua a beneficiare del consenso personale e della percezione di stabilità del suo governo.

Conte in calo, Forza Italia e Lega stabili

Meno incoraggianti i numeri per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che continua a perdere terreno: -0,1% in una settimana e -1,3% su base mensile, con un consenso fermo all’11,5%.

Regge invece Forza Italia, che si mantiene stabile all’11,2% per la terza settimana consecutiva, mentre la Lega di Matteo Salvini cede lievemente (-0,1% in sette giorni, -0,2% sul mese) scendendo all’8,3%.

Più in basso, Alleanza Verdi e Sinistra cala al 6%, Azione cresce al 3,6%, Italia Viva si ferma al 2% e +Europa sale all’1,6%.

Cresce anche la fiducia nel governo Meloni

Non solo i partiti: anche il gradimento per l’esecutivo registra un incremento. La fiducia nel governo di centrodestra tocca il 43,8%, con un aumento dello 0,3% rispetto alla settimana precedente e dell’1% rispetto a un mese fa.

Un dato che conferma la tenuta dell’esecutivo nonostante le tensioni internazionali e le difficoltà economiche. Mentre l’opposizione cerca di recuperare terreno, Meloni continua a godere di un consenso che, per ora, sembra difficile da scalfire.