Paolo Belli in lacrime a Ballando parlando della malattia della moglie: «Non avevo cure, ma avevo il mio amore»

Il cantante si commuove in diretta ricordando la battaglia sanitaria affrontata con la moglie: «Non potevo fare nulla, potevo solo starle accanto».

La storia d’amore lunga 45 anni

Durante la puntata di Ballando con le stelle andata in onda l’8 novembre, Paolo Belli ha raccontato il legame profondo che lo unisce alla moglie Deanna, conosciuta quando aveva 18 anni. La loro relazione dura da 45 anni: tre di fidanzamento e quarantadue di matrimonio. Con ironia ha detto: «Mia moglie ha detto che sono sexy», per poi aggiungere che l’incontro con lei è stato “la cosa più bella che potesse capitarmi”. Il musicista ha spiegato che nella sua vita esiste solo Deanna, definendola il suo punto fermo anche nei periodi più difficili, compresi gli anni in cui non avevano stabilità economica: «Non avevamo un soldo, solo un fornello e la camera da letto». L’artista ha ricordato che fu proprio sua moglie a spronarlo a continuare la carriera musicale quando sembrava destinato a fallire, dicendogli che sarebbe sempre potuto tornare a lavorare in fabbrica, ma senza rinunciare a provarci fino in fondo.

Il tema della malattia e le parole che lo hanno spezzato

La parte più emozionante del racconto è arrivata quando Paolo Belli ha parlato della malattia affrontata da Deanna. Visibilmente commosso, ha ricordato la forza con cui sua moglie affrontò i medici: «Disse: “Faccio tutto quello che mi dite se Paolo è al mio fianco, se Paolo non può stare al mio fianco, non vi dovete preoccupare, io ho già avuto tutto dalla vita”». Il cantante ha spiegato che quello fu il momento più duro della loro vita: «Non potevo fare nulla, però sapevo che stare al suo fianco avrebbe fatto bene a lei e a me». Ha definito la malattia la “sfida più grossa” che abbiano superato, trasformando quel periodo in una prova di amore e resistenza.

Il messaggio a chi vive la stessa battaglia

Dopo l’esibizione che ha ripercorso coreograficamente la loro storia, Paolo Belli ha dedicato un pensiero al pubblico, a chi convive con una malattia in famiglia e alla coreografa Carolyn Smith, anche lei impegnata in una lunga battaglia sanitaria. «Stare accanto alla persona che ami è come essere quelli che danno la medicina giusta», ha detto. Poi ha reso omaggio alla forza delle donne: «Voglio sottolineare la tigna che avete voi. Io non ci sarei riuscito a fare quello che fate voi». Infine, ha rivolto un messaggio alla moglie: «Voglio fare i complimenti a Deanna perché ha una tigna… non bisogna mollare».