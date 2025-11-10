Claudia Gerini fa marcia indietro dopo le critiche rivolte a Samira Lui: “Non volevo attaccarla”

Dopo le polemiche, l’attrice spiega che le sue parole non erano dirette contro Samira Lui ma sui modelli femminili ancora presenti in televisione.

La frase contestata e la bufera social

Le parole di Claudia Gerini, pronunciate nel corso del podcast Tintoria, avevano scatenato un’ondata di critiche sui social. L’attrice, riferendosi alla presenza di Samira Lui accanto a Gerry Scotti nel game show La Ruota della Fortuna, aveva detto: «Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che gira la lettera». Una frase che molti hanno interpretato come un attacco diretto alla giovane conduttrice. In poche ore, i commenti si sono moltiplicati, spingendo la Gerini a chiarire pubblicamente la sua posizione per evitare ulteriori fraintendimenti.

Il chiarimento di Gerini: “Non era una critica, ma una riflessione”

«Non volevo assolutamente criticare Samira!! Ragazza che ammiro tantissimo, bella, brava e dolcissima», ha scritto Claudia Gerini in una storia su Instagram. L’attrice ha spiegato che le sue parole non erano rivolte alla persona, ma alla rappresentazione femminile che la televisione continua a proporre. «Dicevo soltanto che oggi come ieri — visto che si criticava Non è la Rai di 30 anni fa — la donna vestita in modo sensuale e succinto attira il pubblico, e non mi sembra che si siano fatti tantissimi passi avanti». Ha poi aggiunto di essere dispiaciuta se le sue parole sono state male interpretate, sottolineando di ritenere Samira Lui pienamente in grado di co-condurre programmi televisivi al fianco di Gerry Scotti o in altri contesti.

Il messaggio finale: “La tv non è cambiata abbastanza”

L’intento della Gerini, come ha voluto ribadire, era quello di sollevare una riflessione più ampia sul ruolo delle donne in tv, non di lanciare frecciate personali. «Accendo la tv e vedo ancora la ragazza tutta nuda che gira la lettera», aveva detto nel podcast, specificando poi che la frase voleva evidenziare come certi modelli femminili siano rimasti immutati nonostante il passare del tempo. Il suo intervento sui social ha contribuito a smorzare le polemiche, anche se il dibattito sulla rappresentazione delle donne nei programmi televisivi italiani resta più aperto che mai.