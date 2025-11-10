Foggia, 26enne travolto mentre attraversa in via Telesforo: è in fin di vita

Il giovane è stato investito da un’auto guidata da un 36enne che si è fermato a soccorrerlo. Ricoverato in codice rosso al Riuniti di Foggia.

Grave incidente in via Telesforo: pedone colpito mentre attraversa

Momenti di paura nella serata di ieri a Foggia, dove un ragazzo di 26 anni è stato investito mentre attraversava via Telesforo, una delle arterie più trafficate della città. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava attraversando la carreggiata quando un’autovettura, condotta da un uomo di 36 anni, lo ha centrato in pieno. L’impatto è stato violento e il pedone è finito sull’asfalto, riportando gravi ferite. L’automobilista si è immediatamente fermato, prestando i primi soccorsi e allertando il 118. I sanitari, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Riuniti di Foggia, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Automobilista negativo ai test, indagini in corso sulla dinamica

Gli agenti della Polizia Locale di Foggia sono intervenuti per effettuare i rilievi e gestire la viabilità nella zona, dove si sono formati rallentamenti per oltre un’ora. Il conducente dell’auto, visibilmente scosso, è stato sottoposto a tutti i controlli di rito, risultando negativo sia all’alcoltest che al drug test. Gli investigatori stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, per capire se il giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali o in un punto privo di attraversamento. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la via.

Strada ad alto rischio: nuovo allarme sicurezza in via Telesforo

Via Telesforo, già in passato teatro di altri sinistri, torna al centro dell’attenzione per le sue criticità. Residenti e commercianti della zona segnalano da tempo l’eccessiva velocità dei veicoli e la scarsa illuminazione serale. «Servono maggiori controlli e attraversamenti più sicuri», ha commentato un negoziante della zona. Intanto il giovane investito resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Riuniti, dove i medici monitorano costantemente le sue condizioni.