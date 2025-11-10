Ritrovato l’elicottero scomparso tra Marche e Toscana: distrutto il velivolo, a bordo gli imprenditori Mario Paglicci e Fulvio Casini

Dopo ore di ricerche tra i boschi di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, è stato individuato il relitto dell’elicottero Agusta AW 109 scomparso domenica pomeriggio.

Le ricerche tra Marche e Toscana

È stato ritrovato nelle prime ore di questa mattina l’elicottero scomparso domenica tra Marche e Toscana, con a bordo i due imprenditori toscani Mario Paglicci e Fulvio Casini. Il velivolo, un Agusta AW 109, è stato individuato dai Vigili del fuoco nel territorio di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, dopo ore di ricerche in un’area boscosa e difficilmente accessibile. L’impatto contro il crinale è stato violentissimo: “Il velivolo è completamente distrutto”, hanno riferito i soccorritori.

L’avvistamento è avvenuto dall’alto, durante una perlustrazione dei Vigili del fuoco, che hanno segnalato la presenza dei rottami. Le squadre di soccorso si sono poi mosse a piedi per raggiungere la zona, resa inaccessibile dal terreno impervio e dalle pessime condizioni meteo che avevano ostacolato le operazioni per tutta la notte.

Soccorritori in azione dopo ore di ricerche

Le ricerche erano iniziate nel pomeriggio di domenica, dopo che il contatto con l’elicottero era improvvisamente cessato. Le operazioni, coordinate dai Vigili del fuoco e dal Soccorso alpino, hanno coinvolto squadre provenienti da Toscana, Marche e Umbria, con l’impiego di elicotteri, droni, unità cinofile e militari specializzati nei soccorsi Sar.

I soccorsi hanno lavorato ininterrottamente per nove ore, ostacolati dalla nebbia e dal maltempo che avevano reso impossibili i sorvoli notturni. Solo con la luce dell’alba è stato possibile localizzare il relitto. Fondamentale anche l’aiuto di alcuni cacciatori locali, che hanno contribuito a delimitare l’area di ricerca nei boschi intorno al lago di Montedoglio.

Le ultime ore di volo dei due imprenditori

L’elicottero era partito da Venezia ed era diretto verso Castiglion Fiorentino, dove era solitamente custodito. A bordo si trovavano Mario Paglicci, 77 anni, imprenditore orafo molto conosciuto ad Arezzo, e Fulvio Casini, 67 anni, di Sinalunga (Siena). Entrambi erano esperti di volo e grandi appassionati dell’aviazione leggera.

Poco prima di scomparire dai radar, uno dei due avrebbe inviato un messaggio a un familiare informandolo di un’avaria. Erano circa le 15:30 di domenica. Dopo quell’ultimo messaggio, ogni contatto è cessato. Intorno alle 17 è stato rilevato un segnale di emergenza dal sistema satellitare Cospas-Sarsat, che ha fatto scattare immediatamente le operazioni di ricerca.

Sul luogo del ritrovamento sono tuttora presenti squadre di soccorso e tecnici che stanno lavorando per recuperare i resti del velivolo e chiarire le cause dell’incidente.