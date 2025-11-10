Magnini furioso dopo Ballando: “Non accetto cosa sta accadendo a mia moglie, voglio andarmene”, subito dopo il video scompare dai social

Duro sfogo del campione dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli: “Sono stufo che mia moglie debba prendersi tutto il fango”. Poi il video sparisce da Instagram.

La tensione esplode in diretta durante l’ultima puntata

Era nell’aria da settimane, ma la tensione è esplosa nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 8 novembre. Filippo Magnini, visibilmente irritato, ha lasciato lo studio dopo un acceso confronto con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta, il nuotatore aveva già espresso il proprio malessere: “Mi devo togliere un sassolino. Io sono l’unico a cui qualcuno abbia rotto le scatole a me e a mia moglie. Non vedo l’ora che torni qui mia moglie e vi farò il ballo migliore di Ballando con le Stelle”.

La replica di Lucarelli è arrivata immediata: “Chi ha rotto le scatole a tua moglie? Ma chi se l’è filata”. Ma Magnini, senza frenarsi, ha aggiunto: “È stato detto che se c’è mia moglie ballo male e se non c’è ballo bene. Smettetela. Chi l’ha detto ha detto una cavolata”. Dopo quel momento, la tensione in studio è stata palpabile e l’atleta ha abbandonato temporaneamente il palco.

Lo sfogo su Instagram e la rimozione del video

Il giorno successivo, Magnini ha pubblicato su Instagram un video di sfogo che poche ore dopo è stato cancellato, ma rilanciato da diversi account social, tra cui quello del giornalista Filippo Parpiglia. Nel filmato, l’ex campione di nuoto ha detto: “Oggi sono stato in un programma tv e continuano a rompermi le scatole su insinuazioni di gelosie, io che sono bloccato, nonostante mia moglie sia la mia prima sostenitrice. Io sono molto stufo che mia moglie debba prendere tutta la merda che volete darmi in questo programma. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro, né io né la mia famiglia, questa cosa sta diventando pesante, non so quanto ho voglia di andare avanti”.

Il video, diventato virale prima della rimozione, ha riacceso il dibattito sui rapporti tra i concorrenti e la giuria del programma condotto da Milly Carlucci, che in questa edizione ha visto diversi momenti di forte tensione.

L’origine dello scontro e le insinuazioni su Giorgia Palmas

Per comprendere la rabbia di Magnini, bisogna tornare a metà ottobre, quando Selvaggia Lucarelli aveva avanzato l’ipotesi che la presenza di Giorgia Palmas in studio potesse condizionare l’atleta, impedendogli di creare la necessaria “connessione artistica” con la ballerina Alessandra Tripoli. Secondo la giurata, la troppa attenzione del campione verso la moglie avrebbe potuto frenare la sua spontaneità in pista, accennando a una presunta gelosia.

Da allora, il clima si è fatto sempre più teso fino all’esplosione di sabato sera. Ora resta da capire se la produzione riuscirà a ricomporre la frattura o se Ballando con le Stelle perderà uno dei suoi concorrenti più discussi di questa edizione. Le parole di Magnini – “Non so quanto ho voglia di andare avanti” – lasciano aperta la possibilità di un addio anticipato.