Sondaggi 2025, Meloni inarrestabile, tiene il Pd, sale M5S, Lega giù e sorpasso di Forza Italia

Fratelli d’Italia resta primo partito con il 30,2%. Bene Pd e M5S, in calo la Lega che scende all’8,4%. Centrosinistra complessivamente in crescita.

Fratelli d’Italia vola, cresce anche il centrosinistra

Nuova settimana, nuovi numeri e un chiaro vincitore: Giorgia Meloni. Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, Fratelli d’Italia torna sopra la soglia del 30%, attestandosi al 30,2%, in aumento di due decimi. La premier si conferma saldamente alla guida della scena politica italiana, con un consenso stabile nonostante le polemiche sulla legge di bilancio.

Avanza anche il Partito Democratico di Elly Schlein, che guadagna qualche decimo e sale al 22,1%, riducendo leggermente il divario con FdI. Segnali positivi pure per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che torna sopra il 12% (12,2%) dopo settimane di flessione. In risalita anche Alleanza Verdi-Sinistra, ora al 6,6%, confermando un trend favorevole per tutto il blocco progressista.

Lega in affanno, Forza Italia sorpassa Salvini

Diverso il quadro nel centrodestra, dove il partito di Matteo Salvini continua a perdere terreno. La Lega scende all’8,4%, venendo sorpassata da Forza Italia, che sale all’8,5% e consolida la propria posizione grazie al profilo moderato del vicepremier Antonio Tajani. I due alleati restano testa a testa, ma con ruoli invertiti rispetto al recente passato.

Nella coalizione, Noi Moderati si ferma all’1,1%, un dato che conferma la marginalità delle formazioni minori. Sul fronte centrista, Azione di Carlo Calenda si mantiene sopra la soglia di sbarramento al 3,1%, seguita da Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3%, +Europa all’1,7% e Democrazia Sovrana Popolare all’1,3%.

Fiducia stabile in Meloni, ma resta alta la diffidenza

La fiducia personale nella premier Giorgia Meloni resta stabile al 40,3%, secondo lo stesso sondaggio. Tuttavia, più della metà del campione (50,3%) dichiara di non fidarsi del suo operato. Una spaccatura netta, ma che non intacca per ora il primato di Fratelli d’Italia, ancora largamente avanti rispetto a tutte le altre forze politiche.

Con le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia alle porte, il centrodestra punta a confermare la leadership nazionale, mentre il centrosinistra tenta il sorpasso nei territori chiave. E, come sempre, la partita è tutt’altro che chiusa.