Sondaggi 2025, Meloni irraggiungibile per la sinistra, Pd e M5s inseguono da lontano, cala la Lega

Secondo l’ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, FdI guadagna mezzo punto e rafforza la sua leadership. Cala la Lega, bene Meloni e il centrodestra.

Fratelli d’Italia sempre più forte, Pd e M5s inseguono da lontano

Non si arresta l’ascesa di Fratelli d’Italia, che continua a consolidare il proprio primato politico. L’ultimo sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, su dati Only Numbers, certifica la crescita del partito guidato da Giorgia Meloni, che guadagna mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione del 27 ottobre e sale al 30,1%.

Alle sue spalle, il Partito Democratico registra un lieve incremento, portandosi al 22,2% (+0,5). Il distacco tra i due principali partiti resta però ampio, quasi otto punti percentuali, un margine che conferma la distanza strutturale tra centrodestra e opposizione.

Sul terzo gradino del podio si colloca il Movimento 5 Stelle, che cresce dello 0,2% e raggiunge l’11,8%, un segnale positivo ma insufficiente a ridurre lo svantaggio rispetto ai dem.

Crollo per Verdi-Sinistra, regge Forza Italia, cala la Lega

Nel centrodestra, la Lega di Matteo Salvini arretra ancora, perdendo 0,2 punti e attestandosi all’8,5%. Va leggermente meglio a Forza Italia, che con il 9,4% cede solo un decimo, confermandosi sopra al Carroccio. Complessivamente, la coalizione di governo – che comprende anche Noi Moderati (0,7%) – si assesta al 48,7%, in crescita dello 0,2% rispetto all’ultima rilevazione.

In difficoltà invece Alleanza Verdi-Sinistra, che perde 0,3 punti e si ferma al 6,5%, segnando la flessione più netta della settimana. Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda scende al 2,9% (-0,4), mentre Italia Viva di Matteo Renzi cala al 2,6% (-0,1). Stabili +Europa al 2% e Noi Moderati allo 0,7%.

Centrodestra avanti, referendum sulla giustizia: vince il “Sì”

Nel complesso, il centrodestra mantiene una posizione dominante con il 48,7% dei consensi, mentre il centrosinistra si ferma al 30,7%. Sommando tutte le forze progressiste, il cosiddetto “campo largo” raggiunge il 45,1%, guadagnando comunque 0,3 punti.

Gli astenuti e indecisi calano lievemente, attestandosi al 47,4% (-1,6).

Parallelamente, un altro sondaggio firmato dalla Ghisleri, questa volta sulla riforma della giustizia, registra un risultato in linea con il vento favorevole al governo: il “Sì” al referendum ottiene il 38,9%, dieci punti in più del “No” (28,9%), segno di un consenso crescente per la linea dell’esecutivo.