Pino Mesto (UGL SALUTE): “Serve parità contrattuale per gli autisti dell’emergenza”

Prosegue la mobilitazione del sindacato per garantire pari diritti economici e contrattuali agli autisti del servizio di emergenza e urgenza sanitaria.

Bari, 12 novembre 2025 – Si è svolta oggi a Bari la manifestazione regionale promossa da UGL Salute Puglia in difesa degli autisti impiegati nei servizi di emergenza e urgenza. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rivendicazione che il sindacato porta avanti da mesi per ottenere il riconoscimento delle tutele economiche e contrattuali a favore di una categoria ritenuta essenziale per il funzionamento del sistema sanitario regionale.

Incontro tra la delegazione UGL e la Regione Puglia

Nel corso della mobilitazione, una delegazione dell’UGL Salute Puglia composta dal Segretario regionale Giuseppe (Pino) Mesto, dal Segretario provinciale di Taranto Telmo Errica e dal Segretario provinciale di Foggia Lorenzo Pellecchia, il dirigente Antonio Alemanno di Foggia, è stata ricevuta dal Dott. Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale della Regione Puglia.

Durante l’incontro, il Dott. Montanaro ha assicurato che la Regione provvederà a fornire una risposta formale alle istanze presentate dal sindacato per quanto di propria competenza, invitando allo stesso tempo l’organizzazione a sottoporre i quesiti di carattere contrattuale al Ministero della Salute e all’ARAN, trattandosi di questioni che eccedono la sfera regionale.

Le parole del segretario regionale Pino Mesto

“UGL Salute Puglia conferma la propria vigilanza sull’esito dell’impegno assunto dalla Regione – ha dichiarato il Segretario regionale Giuseppe Mesto – e ribadisce la volontà di proseguire nel percorso di riconoscimento pieno del diritto all’indennità e alla parità di trattamento economico e contrattuale degli autisti anche nelle sedi ministeriali a livello nazionale.”

Mesto ha inoltre sottolineato che il ruolo degli autisti dell’emergenza/urgenza è “fondamentale per garantire la tempestività dei soccorsi e la sicurezza dei cittadini, soprattutto in una regione come la Puglia dove il servizio 118 rappresenta una struttura indispensabile del sistema sanitario.”

L’impegno di UGL Salute per la tutela dei lavoratori

L’UGL Salute Puglia ha ribadito la determinazione a mantenere alta l’attenzione su una vertenza che riguarda centinaia di operatori del settore, impegnati quotidianamente in un servizio pubblico essenziale. Il sindacato continuerà a monitorare gli sviluppi del confronto istituzionale e ad agire, anche a livello nazionale, per il riconoscimento dei diritti economici e contrattuali degli autisti del 118, assicurando il proprio supporto a tutte le strutture territoriali coinvolte.