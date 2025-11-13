Thais Wiggers dopo le critiche sul compagno: “Vorrei arrivare a 65 anni così”

Sotto attacco per la differenza d’età, Thais Wiggers difende l’uomo fotografato con lei e accusa la stampa di averne distorto l’immagine.

La risposta di Thais Wiggers dopo le critiche sui nuovi scatti

Dopo la diffusione delle foto che la ritraggono accanto a un uomo molto più grande di lei, Thais Wiggers ha scelto di intervenire direttamente sui social per respingere le polemiche esplose sulla differenza d’età. L’ex velina, oggi quarantenne, ha spiegato che l’uomo al suo fianco avrebbe 65 anni, specificando però di non aver mai confermato un coinvolgimento sentimentale. In una serie di post su Instagram, ha accusato alcuni organi di stampa di aver “ritratto nel peggiore dei modi” il suo accompagnatore, diffondendo immagini che lo avrebbero reso oggetto di scherno. Rivendicando il diritto alla privacy, ha chiarito che solo lei deciderà se e quando raccontare la natura del loro rapporto. A corredo della sua replica, ha pubblicato anche un video che mostra il 65enne impegnato nel surf e in perfetta forma fisica, commentando: “Vorrei arrivare a 65 anni così”.

La velina contesta la narrazione sulla presunta relazione

Nel suo intervento, Thais Wiggers ha sottolineato come la circolazione degli scatti abbia generato una rappresentazione distorta dell’uomo che compare con lei. Pur non entrando nel merito della loro relazione, ha difeso pubblicamente la persona coinvolta, sostenendo che le immagini diffuse non restituirebbero la sua reale figura. L’ex velina, che in passato aveva già mantenuto estrema riservatezza sulla vita privata, ha ricordato di non aver mai confermato quanto insinuato sui media. Ha inoltre precisato che la foto diventata virale ritraeva un semplice momento di quotidianità, trasformato però in un caso mediatico a causa della forte esposizione pubblica che da anni accompagna il suo nome. A rafforzare la sua posizione, ha scelto di mostrare alcuni momenti più autentici dell’uomo accanto a lei, sottolineandone lo stile di vita sportivo e la vitalità.

Identità ancora nascosta: Wiggers resta fedele alla sua riservatezza

Nonostante l’interesse crescente, l’identità dell’uomo di 65 anni rimane ancora sconosciuta. È noto soltanto che fosse presente anche al recente party per il quarantesimo compleanno di Thais Wiggers, ma il suo nome non è stato diffuso. La showgirl ha spiegato di voler proteggere la sfera privata dell’accompagnatore, riprendendo lo stesso atteggiamento mostrato anni fa durante la relazione con Teo Mammucari, anch’egli più grande di lei di vent’anni. Una scelta coerente con il suo percorso, che privilegia la discrezione rispetto alla curiosità del pubblico e che continua a guidare le sue decisioni sulle informazioni da rendere pubbliche.