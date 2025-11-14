Vittorio Feltri contro gli scioperi del venerdì: “E’ diventato una festa comandata”

Nel suo ultimo editoriale su Il Giornale, Vittorio Feltri torna a puntare il dito contro quello che definisce un vero e proprio “rituale” dei sindacati: lo sciopero del venerdì.

Feltri: “Il venerdì è diventato la festa comandata della sindacanza”

Rispondendo a un lettore, Feltri ha criticato duramente la frequenza e il tempismo scelto dai sindacati per le loro mobilitazioni:

“È diventato, per certa sindacanza, un rito liturgico: si annuncia l’astensione dal lavoro come si annunciavano le feste comandate”, scrive.

Il direttore, pur ribadendo che lo sciopero è un diritto sacrosanto e costituzionale, contesta “l’abuso e l’irrilevanza degli obiettivi”, sottolineando come molti cortei si riducano a esibizioni mediatiche, prive di proposte concrete e dannose per i lavoratori che invece una retribuzione la perdono davvero.

Nel frattempo, la quotidianità del Paese ne paga il prezzo:

pendolari bloccati,

treni soppressi,

servizi essenziali a singhiozzo,

famiglie in difficoltà,

imprese penalizzate.

Per Feltri, tutto questo rappresenta “una tassa occulta sul lavoro degli altri”.

“Il lavoro regge l’Italia, non i cortei rituali”

Il direttore invita i sindacati a recuperare il valore originario dello sciopero, che dovrebbe essere un gesto eccezionale e non un appuntamento prevedibile.

“Da liberale pratico ritengo che sia ora di dire no agli scioperi-fotocopia del venerdì, che diventano rumore di fondo”, afferma.

E conclude con una frase destinata a far discutere:

“La verità è che il lavoro regge l’Italia, non i cortei rituali.”