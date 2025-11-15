Meloni, Salvini e Tajani infiammano Napoli, “Landini? Uno scioperante di professione”

A Napoli, il centrodestra unito chiude la campagna elettorale in Calabria con un comizio acceso a sostegno di Edmondo Cirielli, tra attacchi a Vincenzo De Luca e Roberto Fico.

Meloni contro De Luca e Fico: “Una commedia poco nobile”

Nel comizio organizzato a Napoli per chiudere la campagna elettorale delle Regionali in Calabria, la premier Giorgia Meloni ha criticato duramente la gestione sanitaria del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, contestando il modo in cui vengono presentati i dati sulle liste d’attesa. «Da De Luca solo un gioco delle carte, cita solo le prestazioni brevi in cui quasi tutte le regioni hanno tassi di rispetto del 100%», ha dichiarato. Meloni ha poi accusato il governatore di omettere le criticità, sostenendo che «nelle altre prestazioni la Campania ha ritardi rispetto alle altre regioni». Al centro delle critiche anche l’alleanza siglata da Roberto Fico con De Luca: «Fico definiva il Pd il pericolo numero uno del Paese e oggi si allea con il presidente della Regione». E si è chiesta: «Mentivano prima o Fico ha deciso di far parte di quel sistema contro il quale combattevano?». La premier ha definito il rapporto tra i due «una commedia napoletana», precisando però che «la commedia napoletana è molto più nobile di quella che vediamo». Durante il comizio, tra i sostenitori presenti è risuonato il coro: «Chi non salta comunista è».

Salvini attacca Landini e ironizza su Fico: “Niente barca di cittadinanza”

Il vicepremier Matteo Salvini ha rivolto un duro attacco al leader della Cgil, Maurizio Landini, accolto da fischi della piazza. «Oggi è venerdì, non penserete mica a quello scioperante di professione che si chiama Maurizio Landini», ha detto, sottolineando la coincidenza ricorrente degli scioperi con la fine della settimana. Salvini ha poi ringraziato i sindacati che «quando serve criticano il governo ma quando c’è da firmare un contratto che migliora il salario lo firmano», accusando la Cgil di «tenere sotto sequestro milioni di italiani». Successivamente ha rivolto un affondo al candidato del centrosinistra Roberto Fico, citando gli investimenti sui porti campani: «Coi lavori che stiamo facendo arriveranno altri milioni di turisti e più posti barca, anche per Fico e il suo gozzo». Infine ha aggiunto: «Se Fico vuole tenersi la barca, paga come pagano tutti. Non c’è la barca di cittadinanza».

Tajani: “Napoli è una capitale culturale, merita investimenti veri”

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invece rivolto un messaggio più istituzionale, concentrato sul futuro del territorio campano. «Accendere i riflettori su Napoli e sulla Campania significa far comprendere che c’è una realtà sulla quale investire, una realtà sulla quale scommettere», ha dichiarato. Tajani ha ricordato come la città sia stata a lungo sottovalutata e «maltrattata», sostenendo che oggi rappresenti un potenziale enorme per il Paese: «Non è una regione che deve andare con il cappello in mano a Roma a chiedere la carità». Ha definito Napoli «una grande capitale» e ha concluso sottolineando il ruolo della Campania nella storia culturale italiana, ribadendo l’impegno del centrodestra a valorizzarne risorse e opportunità.