Salvini in comizio a Napoli: “Non ti piace San Gennaro? Vattene a casa tua”, scoppia la polemica

A Napoli il leader della Lega attacca chi non rispetta tradizioni e identità locali durante il comizio per Edmondo Cirielli.

Le parole di Salvini durante il comizio elettorale

Nel suo intervento a Napoli per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli alla guida della Campania, il leader della Lega Matteo Salvini ha concentrato parte del discorso sul tema dell’immigrazione, inserendo riferimenti diretti alle tradizioni locali. “Napoli, la Campania, l’Italia, non sono un paese senza storia, senza passato, senza radici, senza tradizione e senza memoria”, ha dichiarato dal palco, prima di collegare il tema ai simboli più riconoscibili della città. Proseguendo, ha affermato: “Quindi, se arrivi a Napoli e dopo un po’ inizi a dire però non mi piace come vivete qua, non mi piace come si vestono le vostre donne e non mi piace San Gennaro, e basta col calcio e non mi piace il presepe e non mi piace Gesù Bambino e non mi piacciono le vostre chiese, se arrivi qua e non rispetti le nostre leggi, la nostra cultura e le nostre tradizioni fuori dalle palle, fuori dalle palle dal primo all’ultimo torna a casa tua amico mio, torna a casa tua non ci mancherai”. Il riferimento diretto alle tradizioni religiose e popolari della città ha immediatamente alimentato reazioni contrastanti, sia in platea sia sui social. Il comizio, incentrato sulle elezioni regionali, ha così assunto toni nazionali, con parole che hanno rapidamente iniziato a circolare in rete.

Il sopralluogo alla metropolitana e i commenti sui trasporti

Il giorno successivo, ancora a Napoli in veste di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo al cantiere della linea 1 della metropolitana, fermata Capodichino. Durante la visita, ha definito la nuova stazione “unisce il massimo degli standard di sicurezza e dell’innovazione, alla bellezza”, aggiungendo che la struttura sarà apprezzata sia dai residenti sia dai visitatori. Nel commentare lo stato dei lavori sulla linea 1, ha sottolineato che Napoli rappresenta “un modello”, pur evidenziando alcune criticità presenti su altre tratte. “Stando a Napoli, ad esempio, tanti passeggeri che prendono la Circumvesuviana mi dicono che si può fare di meglio”, ha dichiarato, richiamando l’attenzione su una differenza nella gestione delle infrastrutture di trasporto sul territorio campano. Le dichiarazioni hanno alimentato ulteriori discussioni sul divario tra i diversi servizi locali.

Reazioni politiche e impatto della polemica

Le parole pronunciate da Matteo Salvini durante il comizio hanno rapidamente superato i confini del contesto elettorale, rilanciando un tema che da anni occupa il dibattito politico nazionale. Il riferimento diretto a simboli identitari come San Gennaro e il presepe ha diviso le opinioni, tra chi giudica il discorso un richiamo alla difesa delle tradizioni e chi lo considera un attacco generalizzato rivolto ai migranti.