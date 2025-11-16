Accuse su Giovanni Pernice, la clip con Francesca Fialdini scatena il caso: “Lei non ha gradito il contatto”

Il Sun rilancia un video di Ballando con le stelle e accusa Giovanni Pernice di un contatto non gradito verso Francesca Fialdini.

La polemica partita dal Regno Unito

Una nuova controversia internazionale coinvolge il ballerino Giovanni Pernice, protagonista di Ballando con le stelle, dopo un articolo pubblicato dal tabloid britannico The Sun. Il giornale ha diffuso una clip tratta dal programma condotto da Milly Carlucci, sostenendo che il coreografo avrebbe poggiato una mano sulla vita di Francesca Fialdini contro la sua volontà. Nel video la conduttrice sposta la mano del maestro, gesto che il tabloid definisce “imbarazzato” e che interpreta come un segnale di disagio. Secondo la ricostruzione inglese, quel movimento indicherebbe un limite non rispettato da parte del ballerino, che nel talent ricopre il ruolo di guida per i concorrenti e ospiti presenti in studio. La diffusione del filmato ha rapidamente suscitato discussioni sui social britannici, amplificando un caso che, nel giro di poche ore, è arrivato anche in Italia.

Le reazioni italiane e l’intervento di Carolyn Smith

Sui social italiani, numerosi spettatori del programma hanno difeso Giovanni Pernice, proponendo una lettura completamente diversa dell’episodio. Secondo molti utenti, Francesca Fialdini avrebbe spostato la mano del ballerino non per imbarazzo, ma a causa dei dolori provati dopo un infortunio riportato nei giorni precedenti alla puntata. Una spiegazione ritenuta coerente dagli spettatori, visto che nella stessa clip si nota che la conduttrice mantiene una mano sulla vita del maestro, rendendo plausibile un disagio fisico. Questa interpretazione è stata confermata anche da Carolyn Smith, presidente di giuria del programma, che è intervenuta direttamente invitando alla prudenza: “Lei aveva dolore alle costole a causa degli esercizi. Basta esagerare con cose che non esistono”. Il suo intervento ha rafforzato la posizione di chi ritiene infondata la ricostruzione del tabloid, pur senza riuscire a fermare il dibattito alimentato dalla visibilità internazionale del filmato.

Il precedente inglese e il ruolo del tabloid nella vicenda

Nell’articolo, The Sun ha collegato il caso anche a un precedente che aveva coinvolto Giovanni Pernice nella versione britannica del programma, Strictly Come Dancing. Il tabloid ha richiamato le accuse presentate nel 2023 dall’attrice Amanda Abbington, che segnalò alla BBC comportamenti da lei ritenuti inappropriati durante gli allenamenti. L’emittente, dopo un’indagine interna, comunicò di aver riscontrato solo una parte delle contestazioni, sei su diciotto, precisando però di non aver individuato episodi di aggressione fisica. Il ballerino ha sempre respinto le accuse, dichiarando di non aver mai adottato atteggiamenti violenti o intimidatori. Dopo la conclusione dell’inchiesta, pubblicò un messaggio sui social definendosi sollevato dall’esito.