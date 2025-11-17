Gaia Conte, 19 anni, muore in auto in fiamme: un altro dramma sulle strade di Cuneo

La giovane Gaia Conte, 19 anni, è morta all’alba a Cervasca dopo che la sua auto è finita fuori strada e ha preso fuoco, inutili i soccorsi.

Incidente all’alba sulla provinciale

Secondo la ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 5 lungo la provinciale Cuneo–Caraglio, all’altezza della frazione San Defendente di Cervasca. La giovane era al volante di una Panda diretta verso Dronero quando avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’auto si è incendiata subito dopo l’impatto, imprigionando la ragazza all’interno. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con l’autobotte per spegnere le fiamme e liberare la guidatrice dall’abitacolo. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimarla, senza successo.

Chi era Gaia Conte

La vittima, Gaia Conte, avrebbe compiuto 20 anni tra poche settimane. Studentessa dell’istituto Grandis di Cuneo, era appassionata di moda e lavorava saltuariamente in una boutique cittadina. Viene ricordata da compagni, docenti e conoscenti come una ragazza solare, molto legata alla sua famiglia. Lascia i genitori e tre fratelli, oltre a numerosi amici che in queste ore stanno condividendo messaggi di dolore e incredulità.

L’emergenza incidenti nella provincia di Cuneo

Con questo tragico episodio, il numero delle vittime della strada nella provincia di Cuneo dall’inizio del 2025 sale a 34, superando l’intero bilancio del 2024, quando i decessi erano stati 33. Nella notte si era verificato un altro grave incidente alle porte di Cuneo, tra il ponte vecchio e la zona di Madonna dell’Olmo, dove alcune donne erano rimaste ferite in uno scontro frontale. La serie di sinistri mortali sta destando forte preoccupazione, soprattutto per la frequenza con cui stanno avvenendo nelle ore notturne e lungo tratti stradali particolarmente trafficati.