Schianto nella notte nel barese, il bilancio è pesantissimo, muore un uomo, cinque feriti gravi

Un uomo di 59 anni è morto sulla statale 172 tra Putignano e Alberobello, cinque i feriti in codice rosso dopo un impatto violentissimo.

Schianto nella tarda serata sulla SS172

Il drammatico incidente si è verificato al chilometro 24+III della strada statale 172, nel tratto che collega Putignano ad Alberobello. L’impatto, avvenuto in tarda serata, ha coinvolto più veicoli. A perdere la vita è stato un uomo di 59 anni, identificato come G.M., residente proprio a Putignano. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per lui non è stato possibile fare nulla.

Cinque feriti in codice rosso

Nel violento scontro sono rimaste ferite altre cinque persone, tutte classificate in codice rosso per la gravità delle lesioni riportate. Sul posto sono intervenute sei ambulanze provenienti da Gioia del Colle, Alberobello, Conversano, Turi, Putignano e Castellana Grotte, oltre all’automedica di Alberobello, impegnate nelle operazioni di soccorso e stabilizzazione dei feriti.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine al lavoro

I vigili del fuoco di Putignano (turno C) hanno operato nelle delicate fasi di estricazione e messa in sicurezza dell’area, resa complessa dal numero dei veicoli coinvolti. Per i rilievi planimetrici e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Castellana Grotte e della Polizia di Stato, impegnati a ricostruire con precisione la successione degli eventi che hanno portato al tragico epilogo.