Alena Seredova, pioggia di critiche sul figlio Louis Buffon e lei replica: “La cattiveria arriva dagli italiani, non dai cechi”

Mentre il diciassettenne Louis Thomas Buffon brilla con l’Under 19 della Cechia, la madre Alena Seredova lo difende da chi lo accusa di essere un raccomandato.

Il talento del giovane Buffon e la scelta della maglia ceca

Il figlio primogenito di Gigi Buffon, oggi attaccante del Pisa, ha scelto di rappresentare sportivamente la Cechia, Paese d’origine della madre Alena Seredova. La decisione è ancora reversibile fino all’eventuale debutto ufficiale con la nazionale maggiore. Il giovane, che compirà 18 anni il 28 dicembre, è stato convocato per le qualificazioni agli Europei Under 19, dove ha segnato due triplette ravvicinate contro Azerbaigian e Irlanda del Nord, attirando forte attenzione mediatica. In Serie A ha esordito lo scorso 5 ottobre contro il Bologna, mentre in Coppa Italia è sceso in campo il 25 settembre contro il Torino.

Il Ct Jilek lo elogia: “Lavora duro e sa essere decisivo”

Il commissario tecnico Vaclav Jilek ha sottolineato l’impegno e la mentalità del giovane attaccante: “Il suo punto di forza più grande è l’atteggiamento e il duro lavoro sia in allenamento che in partita. Ha ottime soluzioni nella finalizzazione. Fa il lavoro sporco ed è disposto a lavorare per la squadra, ma allo stesso tempo è pericoloso anche in zona gol”. Nelle tre gare giocate a novembre, Buffon Jr ha totalizzato sei reti e un assist nelle due partite da titolare, mentre contro Malta è entrato nel finale senza andare a segno.

Seredova contro gli haters: “A quell’età certi commenti fanno male”

La 47enne modella nata a Praga si è detta orgogliosa dei progressi del figlio, sottolineando anche l’importanza degli studi: “Sono orgogliosa del comportamento e del carattere che ha. Quest’anno c’è la maturità, quindi dopo sarà tutto più semplice. Sono contenta che abbia segnato, tre gol sono tanti, i ragazzi hanno giocato bene”. La madre è tornata a difenderlo dalle accuse ricorrenti sui social, spesso legate al suo cognome pesante: “Gli auguro di riuscire a fregarsene altamente di quei commenti stupidi che leggo sotto ogni articolo. Io lo so per esperienza personale, ma a quell’età… La gente può essere davvero cattiva. Non mi riferisco tanto ai cechi, ma soprattutto agli italiani. Probabilmente lo scrivono soprattutto perché ha scelto la Cechia. A quell’età certe cose possono fare male, per questo gli ripeto sempre di non leggerli. Mi piacerebbe che non gli importasse”.